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В Херсоні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
Три роки тому почались масові розстріли на Майдані Незалежності. Сто українців, що стояли за європейський вибір України, за суттєві зміни в рідній державі, – стали Небесною Сотнею.

В Херсоні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У Херсоні на Площі Свободи відбувся мітинг, на якому вшанували пам’ять полеглих за незалежність країни.

«За цей час після Євромайдану ми зазнали болючих випробувань. Ми втратили найкращих. Ми пережили чимало розчарувань. Але через те, що знаємо, що країна на правильному шляху, у нас ніколи не опускалися і не опускаються руки. Віра й надія міцнішають, мудрість стає глибшою. А набутий досвід гартує і не залишає сумнівів у нашій з вами перемозі», – наголосив голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, який разом із сотнями і тисячами українців стояв на Євромайдані.

Учасники мітингу пройшли урочистою ходою до Алеї Героїв незалежної України. «Ми завжди будемо пам’ятати Героїв Небесної Сотні, всіх воїнів, що полягли у боротьбі за територіальну цілісність на Сході України. Але для того, аби життя покращилось, потрібно, щоб змінилось суспільство, ми з вами», – зазначила голова обласної організації БПП «Солідарність» Олена Урсуленко.

Херсонці принесли квіти до пам’ятної стели Героїв, де і відбувся молебень за загиблими, що віддали своє життя за свободу і цілісність держави.




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