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В Херсоні вручили військовим медалі «За оборону Дебальцево»
Сьогодні виповнилася третя річниця перемоги Революції гідності і водночас сумні роковини загибелі Небесної сотні – героїв, які поклали своє життя за краще майбутнє для України і для усіх нас з вами.

Одночасно в цей день розпочалася агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася з окупації АР Крим. Це свідчить про завчасну підготовку Росією цього акту. В результаті кремлівське керівництво спробувало здійснити анексію інших областей України на сході і півдні за кримським сценарієм, але без прямого втручання російських військ всі ці спроби захлинулися.

Агресія сусідньої держави продовжилася у декількох районах Донбасу за прямої підтримки російських військ. Усім присутнім продемонстрували уривки з документального фільму «Дебальцеве». Де викладено зміст подій, які насправді відбувалися в Дебальцевому.

«У січні – лютому 2015 року відбувся черговий виток загострення обстановки в районі АТО. Найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну іти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів.

Дебальцівський плацдарм…..Бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Російської Федерації, прагнули будь-якою ціною здійснити оточення та розгром наших військ.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України за період оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових, 331 – поранено.

Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків.

Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська успішно провели в районі Дебальцеве! Військові стали на захист Батьківщини, не давши агресору жодного шансу!»

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Валентина Січова привітала та вручила військовим медалі «За оборону м. Дебальцево», а саме:

В Херсоні вручили військовим медалі «За оборону Дебальцево»

• Сергій Хоменко – сержант, якого нагороджено медаллю посмертно, отримала медаль дружина Тетяна Хоменко

• Руслан Голік – сержант, зниклий безвісти, отримала медаль донька – Голік Світлана

• Ілля Архіпов - капітан

• Євген Кохановський - сержант

• Андрій Марчук – сержант

• Іван Мущицький – солдат

• Дмитро Павлов - старший сержант

• Володимир Паливода - старший сержант

• Євген Тарнавський - старший сержант

• Антон Уханов – прапорщик

• Сергій Завгородній - старший солдат

• Дмитро Паламарчук - старший солдат

• Руслан Антоняк – солдат

• Сергій Василенко - старший солдат

• Володимир Брушневський - старший солдат

• Дмитро Чикиренда – солдат

• Ігор Горбачик - молодший сержант

• Юрій Черниш –солдат

• Віктор Сернюк - молодший сержант

• Олександр Гречуха - молодший сержант

• Олександр Острійко – сержант

• Владислав Буднік - старший солдат

• Віктор Лютко - старший сержант

• Сергій Мартиненко – матрос

• Віктор Мельник - старший сержант

• Олександр Пахомов – сержант

• Микола Рисєв - старший солдат

• Олександр Сергійчук – сержант

• Іван Тимченко - старший сержант

• Володимир Чумак - молодший сержант

• Сергій Цимбал – сержант

• Сергій Куц- старшина

• Олег Сандул – молодший лейтенант


Також був нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України" Ігор Петренко - клірик кафедрального собору Стрітення Господнього Української православної церкви Київського патріархату, капелан.

Отець Ігор, разом ще з одним волонтером Вадимом везли допомогу в АТО. Та на блокпосту так званої ДНР селища Оленівка терористи побили і схопили їх у полон. Довгий час, перебуваючи в полоні вони плекали надію, що повернуться живими і допомогала їм у цьому віра в серці до Бога та до України

Довідкова інформація Дебальцеве: У січні – лютому 2015 року відбувся черговий виток загострення обстановки в районі АТО. Найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну іти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів.

Бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Російської Федерації, прагнули будь-якою ціною здійснити оточення та розгром наших військ.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України за період оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових, 331 – поранено.

Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків. Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська успішно провели в районі Дебальцеве!




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