

В Херсоні вручили військовим медалі «За оборону Дебальцево» Новости Херсона » Срочно!



Одночасно в цей день розпочалася агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася з окупації АР Крим. Це свідчить про завчасну підготовку Росією цього акту. В результаті кремлівське керівництво спробувало здійснити анексію інших областей України на сході і півдні за кримським сценарієм, але без прямого втручання російських військ всі ці спроби захлинулися.



Агресія сусідньої держави продовжилася у декількох районах Донбасу за прямої підтримки російських військ. Усім присутнім продемонстрували уривки з документального фільму «Дебальцеве». Де викладено зміст подій, які насправді відбувалися в Дебальцевому.



«У січні – лютому 2015 року відбувся черговий виток загострення обстановки в районі АТО. Найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну іти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів.



Дебальцівський плацдарм…..Бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Російської Федерації, прагнули будь-якою ціною здійснити оточення та розгром наших військ.



За даними Генерального штабу Збройних Сил України за період оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових, 331 – поранено.



Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків.



Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська успішно провели в районі Дебальцеве! Військові стали на захист Батьківщини, не давши агресору жодного шансу!»



Перший заступник голови обласної державної адміністрації Валентина Січова привітала та вручила військовим медалі «За оборону м. Дебальцево», а саме:







• Сергій Хоменко – сержант, якого нагороджено медаллю посмертно, отримала медаль дружина Тетяна Хоменко



• Руслан Голік – сержант, зниклий безвісти, отримала медаль донька – Голік Світлана



• Ілля Архіпов - капітан



• Євген Кохановський - сержант



• Андрій Марчук – сержант



• Іван Мущицький – солдат



• Дмитро Павлов - старший сержант



• Володимир Паливода - старший сержант



• Євген Тарнавський - старший сержант



• Антон Уханов – прапорщик



• Сергій Завгородній - старший солдат



• Дмитро Паламарчук - старший солдат



• Руслан Антоняк – солдат



• Сергій Василенко - старший солдат



• Володимир Брушневський - старший солдат



• Дмитро Чикиренда – солдат



• Ігор Горбачик - молодший сержант



• Юрій Черниш –солдат



• Віктор Сернюк - молодший сержант



• Олександр Гречуха - молодший сержант



• Олександр Острійко – сержант



• Владислав Буднік - старший солдат



• Віктор Лютко - старший сержант



• Сергій Мартиненко – матрос



• Віктор Мельник - старший сержант



• Олександр Пахомов – сержант



• Микола Рисєв - старший солдат



• Олександр Сергійчук – сержант



• Іван Тимченко - старший сержант



• Володимир Чумак - молодший сержант



• Сергій Цимбал – сержант



• Сергій Куц- старшина



• Олег Сандул – молодший лейтенант





Також був нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України" Ігор Петренко - клірик кафедрального собору Стрітення Господнього Української православної церкви Київського патріархату, капелан.



Отець Ігор, разом ще з одним волонтером Вадимом везли допомогу в АТО. Та на блокпосту так званої ДНР селища Оленівка терористи побили і схопили їх у полон. Довгий час, перебуваючи в полоні вони плекали надію, що повернуться живими і допомогала їм у цьому віра в серці до Бога та до України



Довідкова інформація Дебальцеве: У січні – лютому 2015 року відбувся черговий виток загострення обстановки в районі АТО. Найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну іти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів.



Бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Російської Федерації, прагнули будь-якою ціною здійснити оточення та розгром наших військ.



За даними Генерального штабу Збройних Сил України за період оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових, 331 – поранено.



Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків. Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська успішно провели в районі Дебальцеве! Сьогодні виповнилася третя річниця перемоги Революції гідності і водночас сумні роковини загибелі Небесної сотні – героїв, які поклали своє життя за краще майбутнє для України і для усіх нас з вами.Одночасно в цей день розпочалася агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася з окупації АР Крим. Це свідчить про завчасну підготовку Росією цього акту. В результаті кремлівське керівництво спробувало здійснити анексію інших областей України на сході і півдні за кримським сценарієм, але без прямого втручання російських військ всі ці спроби захлинулися.Агресія сусідньої держави продовжилася у декількох районах Донбасу за прямої підтримки російських військ. Усім присутнім продемонстрували уривки з документального фільму «Дебальцеве». Де викладено зміст подій, які насправді відбувалися в Дебальцевому.«У січні – лютому 2015 року відбувся черговий виток загострення обстановки в районі АТО. Найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну іти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів.Дебальцівський плацдарм…..Бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Російської Федерації, прагнули будь-якою ціною здійснити оточення та розгром наших військ.За даними Генерального штабу Збройних Сил України за період оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових, 331 – поранено.Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків.Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська успішно провели в районі Дебальцеве! Військові стали на захист Батьківщини, не давши агресору жодного шансу!»• Сергій Хоменко – сержант, якого нагороджено медаллю посмертно, отримала медаль дружина Тетяна Хоменко• Руслан Голік – сержант, зниклий безвісти, отримала медаль донька – Голік Світлана• Ілля Архіпов - капітан• Євген Кохановський - сержант• Андрій Марчук – сержант• Іван Мущицький – солдат• Дмитро Павлов - старший сержант• Володимир Паливода - старший сержант• Євген Тарнавський - старший сержант• Антон Уханов – прапорщик• Сергій Завгородній - старший солдат• Дмитро Паламарчук - старший солдат• Руслан Антоняк – солдат• Сергій Василенко - старший солдат• Володимир Брушневський - старший солдат• Дмитро Чикиренда – солдат• Ігор Горбачик - молодший сержант• Юрій Черниш –солдат• Віктор Сернюк - молодший сержант• Олександр Гречуха - молодший сержант• Олександр Острійко – сержант• Владислав Буднік - старший солдат• Віктор Лютко - старший сержант• Сергій Мартиненко – матрос• Віктор Мельник - старший сержант• Олександр Пахомов – сержант• Микола Рисєв - старший солдат• Олександр Сергійчук – сержант• Іван Тимченко - старший сержант• Володимир Чумак - молодший сержант• Сергій Цимбал – сержант• Сергій Куц- старшина• Олег Сандул – молодший лейтенантТакож був нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України" Ігор Петренко - клірик кафедрального собору Стрітення Господнього Української православної церкви Київського патріархату, капелан.Отець Ігор, разом ще з одним волонтером Вадимом везли допомогу в АТО. Та на блокпосту так званої ДНР селища Оленівка терористи побили і схопили їх у полон. Довгий час, перебуваючи в полоні вони плекали надію, що повернуться живими і допомогала їм у цьому віра в серці до Бога та до УкраїниУ січні – лютому 2015 року відбувся черговий виток загострення обстановки в районі АТО. Найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну іти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів.Бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Російської Федерації, прагнули будь-якою ціною здійснити оточення та розгром наших військ.За даними Генерального штабу Збройних Сил України за період оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових, 331 – поранено.Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків. Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська успішно провели в районі Дебальцеве!







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