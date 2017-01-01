Сьогодні виповнилася третя річниця перемоги Революції гідності і водночас сумні роковини загибелі Небесної сотні – героїв, які поклали своє життя за краще майбутнє для України і для усіх нас з вами.
Одночасно в цей день розпочалася агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася з окупації АР Крим. Це свідчить про завчасну підготовку Росією цього акту. В результаті кремлівське керівництво спробувало здійснити анексію інших областей України на сході і півдні за кримським сценарієм, але без прямого втручання російських військ всі ці спроби захлинулися.
Агресія сусідньої держави продовжилася у декількох районах Донбасу за прямої підтримки російських військ. Усім присутнім продемонстрували уривки з документального фільму «Дебальцеве». Де викладено зміст подій, які насправді відбувалися в Дебальцевому.
«У січні – лютому 2015 року відбувся черговий виток загострення обстановки в районі АТО. Найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну іти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів.
Дебальцівський плацдарм…..Бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Російської Федерації, прагнули будь-якою ціною здійснити оточення та розгром наших військ.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України за період оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових, 331 – поранено.
Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків.
Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська успішно провели в районі Дебальцеве! Військові стали на захист Батьківщини, не давши агресору жодного шансу!»
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Валентина Січова привітала та вручила військовим медалі «За оборону м. Дебальцево», а саме:
• Сергій Хоменко – сержант, якого нагороджено медаллю посмертно, отримала медаль дружина Тетяна Хоменко
• Руслан Голік – сержант, зниклий безвісти, отримала медаль донька – Голік Світлана
• Ілля Архіпов - капітан
• Євген Кохановський - сержант
• Андрій Марчук – сержант
• Іван Мущицький – солдат
• Дмитро Павлов - старший сержант
• Володимир Паливода - старший сержант
• Євген Тарнавський - старший сержант
• Антон Уханов – прапорщик
• Сергій Завгородній - старший солдат
• Дмитро Паламарчук - старший солдат
• Руслан Антоняк – солдат
• Сергій Василенко - старший солдат
• Володимир Брушневський - старший солдат
• Дмитро Чикиренда – солдат
• Ігор Горбачик - молодший сержант
• Юрій Черниш –солдат
• Віктор Сернюк - молодший сержант
• Олександр Гречуха - молодший сержант
• Олександр Острійко – сержант
• Владислав Буднік - старший солдат
• Віктор Лютко - старший сержант
• Сергій Мартиненко – матрос
• Віктор Мельник - старший сержант
• Олександр Пахомов – сержант
• Микола Рисєв - старший солдат
• Олександр Сергійчук – сержант
• Іван Тимченко - старший сержант
• Володимир Чумак - молодший сержант
• Сергій Цимбал – сержант
• Сергій Куц- старшина
• Олег Сандул – молодший лейтенант
Також був нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України" Ігор Петренко - клірик кафедрального собору Стрітення Господнього Української православної церкви Київського патріархату, капелан.
Отець Ігор, разом ще з одним волонтером Вадимом везли допомогу в АТО. Та на блокпосту так званої ДНР селища Оленівка терористи побили і схопили їх у полон. Довгий час, перебуваючи в полоні вони плекали надію, що повернуться живими і допомогала їм у цьому віра в серці до Бога та до України
Довідкова інформація Дебальцеве:
У січні – лютому 2015 року відбувся черговий виток загострення обстановки в районі АТО. Найбільш складна ситуація склалася в районі Донецького аеропорту та Дебальцевого. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ та захопити Донецький аеропорт, тим самим примусивши Україну іти на політичні поступки під час переговорного процесу стосовно особливого статусу Донбасу, амністії для бойовиків, а також термінів і порядку проведення виборів.
Бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Російської Федерації, прагнули будь-якою ціною здійснити оточення та розгром наших військ.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України за період оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових, 331 – поранено.
Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків. Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська успішно провели в районі Дебальцеве!
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