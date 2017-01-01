В Скадовске и Лазурном ближайшие месяцы установят передатчики для цифрового телевидения. Об этом во время брифинга сообщил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.



"Что касается планов ближайших, которые мы реализуем в ближайшие месяцы, то это цифровое телевидение на юге Херсонской области. Планируется установка передатчиков в Лазурном и Скадовске, где передатчиков нет, чтобы полностью перекрыть эту границу, поскольку идет передача из Красноперекопска.



То, что будет поднята телебашня в Чаплинке, также увеличит охват цифровым телевидением. И будет работать цифровое телевидение из Чонгара на территорию Крыма, где мы охватим значительную часть севера полуострова", - сказал он.



Ранее заместитель министра по временно оккупированным территориям Украины Георгий Тука сообщил, что сейчас в тестовом режиме проводится настройка оборудования на телебашне на Чонгаре.

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