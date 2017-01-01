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Депутаты Бериславского райсовета испугались нового руководителя РГА
Депутаты райсовета написали письмо на имя Президента Украины. Под письмом подписались и представители фракции «Наш край», которые считаются проектом Администрации Президента. Курирует этот проект лично первый зам Администрации Президента В. Ковальчук.

Во вторник в Бериславском районе состоится представление нового главы администрации – Александра Гомона. Но местные жители и депутаты районного совета категорически не согласны с назначением из АП – киевским кандидатом.

И свидетельством тому является письмо, что народные избранники подготовили на имя Президента Украины Петра Порошенко и главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Об этом информируют Херсонские вести

Человека победившего в конкурсе депутаты райсовета называют парашютистом.

И снова очередной «парашютист» без опыта работы в органах исполнительной власти во вторник приземлится на Бериславскую землю. Но теперь это будет даже не житель Херсонской области, а человек из Киева.

Еще одна характерная деталь, назначенный руководителем Бериславской РГА А. Гомон, ранее работал в структурах столичного МВД и имеет высокое милицейское звание.

Складывается впечатление, что местные депутаты-феодалы испугались столичного милиционера и понимая, что вертеть им не получится, организовали травлю.






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