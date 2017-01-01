Відповідно до Типового договору розподілу природного газу, ПАТ Херсонгаз, як оператор газорозподільних систем в Херсонській області, створює по області інформаційні точки доступу для консультацій споживачів з питань їх прав та способів вирішення спорів.
Відтепер користувачі можуть звернутися з питаннями щодо розподілу газу до спеціалістів ПАТ Херсонгаз:
Херсон
Заступник голови правління ПАТ "Херсонгаз"
Голубєв Віталій Володимирович
(0552) 32-76-21
0503185132
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Заступник голови правління — головний інженер ПАТ "Херсонгаз"
Сковпень Володимир Іванович
(0552) 32-76-21
0503185754
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Начальник управління технічної політики
Орєхов Сергій Олексійович
(0552) 32-76-31
0503185808
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Провідний інженер Херсонського міжрайонного управління
Лисенко Дмитро Володимирович
(0552) 32-76-23
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Начальник управління обліку надходження та розподілу природного газу
Спиця Людмила Леонідівна
(0552) 32-76-40
0504943037
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Цілодобова гаряча телефонна лінія
0552)32-76-36
0503967510
0504949224
Цілодобово без вихідних
Генічеське управління ПАТ "Херсонгаз"
Начальник
Ізмаєв Олексій Якубович
(05534) 3-55-61
0503185234
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Великоолександрівське міжрайонне управління ПАТ "Херсонгаз" (Великоолександрівський та Високопільський райони)
Провідний інженер
Ампілогов Олександр Валерійович
(05532) 2-22-40
0504948709
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Білозерська районна дільниця Херсонського міжрайонного управління
Старший майстер
Хакімов Сергій Володимирович
(05547) 3-37-58
0503967091
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Цюрупинське міжрайонне управління ПАТ "Херсонгаз" (Цюрупинський та Голопристанський райони)
Провідний інженер
Княгницька Анастасія Володимирівна
(05542) 2-20-67
0504947607
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Голопристанська районна дільниця Цюрупинського міжрайонного управління
Старший майстер
Горчинський Димитрій Володимирович
(05539 ) 7-82-77
0503157494
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Каланчацьке міжрайонне управління ПАТ "Херсонгаз" (Каланчацький, Скадовський, Чаплинський райони)
Провідний інженер
Скригун Олександр Вікторович
(05530) 3-22-71
0952799188
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Скадовська районна дільниця Каланчацького міжрайонного управління
Старший інженер
Нартов Геннадій Васильович
(05537)5-34-19
0503967057
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Чаплинська районна дільниця Каланчацького міжрайонного управління
Старший майстер
Водка Олег Олексійович
(05538 ) 2-12-65
0503967074
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Новокаховське міжрайонне управління ПАТ "Херсонгаз" (м.Нова Каховка, Каховський та Бериславський райони)
Провідний інженер
Колюх Ігор Миколайович
(05549 ) 4-33-17
0504947602
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Каховська районна дільниця Новокаховського міжрайонного управління
Старший майстер
Бабенко Олександр Миколайович
(05536 )5-54-35
0954096799
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
Бериславська районна дільниця Новокаховського міжрайонного управління
Старший майстер
Ланчугов Юрій Миколайович
(05546 )7-51-81
0504949223
ПН-ПТ
з 09.00 до 18.00
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