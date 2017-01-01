Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області проведено позапланову перевірку реконструкції водогону в с. Ушкалка.
Під час перевірки об’єкту «Реконструкція підводної водопровідної мережі до с. Ушкалка Верхньорогачицького району Херсонської області на території Ушкальської сільської ради» посадовими особами Інспекції виявлено численні порушення містобудівного законодавства.
Зокрема, встановлено, що реконструкція ведеться без реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, без розробленої та затвердженої проектної документації та забезпечення авторського та технічного нагляду
За результатами перевірки замовника будівництва, СКП «ДНІПРО», та підрядну організацію, ТОВ «Акварелі Смаку», притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 446 400 грн.
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