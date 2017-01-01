Саме проведення реформи місцевого самоврядування на Херсонщині та пошук додаткових податкових надходжень забезпечують розвиток самодостатніх територій нашої області та створюють умови для покращення життєдіяльності територіальних громад.
Про це йшла мова начальника Головного управління ДФС у Херсонській області Ігоря Клима під час спілкування з представниками органів місцевого самоврядування та мешканцями Горностаївського, Новотроїцького та Голопристанського районів у складі делегації, очолюваної губернатором області Андрієм Гордєєвим, на минулому тижні.
Так, за 2016 рік місцеві громади херсонського краю отримали на вирішення соціально-економічних потреб 2774,6 млн.грн. або 57,8 відс. від загальних надходжень зведеного бюджету. Це перевищує минулорічний показник на 932,9 млн.грн. податків і зборів.
З більш детальною інформацією про підсумки роботи фіскальної служби області за минулий рік можна ознайомитися за електронним посиланням
Звіт про виконання Плану роботи Головного управління ДФС у Херсонській області на 2016 рік).
Сьогодні органи місцевого самоврядування нашої області активно зацікавлені у скороченні відтоку населення з сільських територій, збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції в районах, створенню нових робочих місць та легалізації найманої праці.
Потужним резервом додаткових надходжень місцевих податків і зборів є встановлення рішеннями місцевих рад обґрунтованих ставок платежів. Насамперед, визначення ставок земельного податку по всіх категоріях земельних ділянок. Ситуація з встановленням територіальними громадами ставок податку на нерухоме майно менше ніж 1 грн. за 1 кв.м. має бути неприпустимою.
Для курортних селищних рад важливою складовою їх кошторисів слід вважати системну роботу по залученню туристичних закладів до сплати рентної плати за спеціальне використання води та екологічного податку.
Дієвим результатом формування бездотаційних бюджетів слід вважати активну спільну роботу комісій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати при держадміністраціях щодо забезпечення трудових прав працівників, легалізації заробітної плати та контролю за нарахуванням (виплатою) заробітної плати на рівні не нижче мінімальної.
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