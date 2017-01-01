Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Знайти податкові резерви громадам Херсонщини допоможуть фіскали
Саме проведення реформи місцевого самоврядування на Херсонщині та пошук додаткових податкових надходжень забезпечують розвиток самодостатніх територій нашої області та створюють умови для покращення життєдіяльності територіальних громад.

Про це йшла мова начальника Головного управління ДФС у Херсонській області Ігоря Клима під час спілкування з представниками органів місцевого самоврядування та мешканцями Горностаївського, Новотроїцького та Голопристанського районів у складі делегації, очолюваної губернатором області Андрієм Гордєєвим, на минулому тижні.

Так, за 2016 рік місцеві громади херсонського краю отримали на вирішення соціально-економічних потреб 2774,6 млн.грн. або 57,8 відс. від загальних надходжень зведеного бюджету. Це перевищує минулорічний показник на 932,9 млн.грн. податків і зборів.

З більш детальною інформацією про підсумки роботи фіскальної служби області за минулий рік можна ознайомитися за електронним посиланням Звіт про виконання Плану роботи Головного управління ДФС у Херсонській області на 2016 рік).

Сьогодні органи місцевого самоврядування нашої області активно зацікавлені у скороченні відтоку населення з сільських територій, збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції в районах, створенню нових робочих місць та легалізації найманої праці.

Потужним резервом додаткових надходжень місцевих податків і зборів є встановлення рішеннями місцевих рад обґрунтованих ставок платежів. Насамперед, визначення ставок земельного податку по всіх категоріях земельних ділянок. Ситуація з встановленням територіальними громадами ставок податку на нерухоме майно менше ніж 1 грн. за 1 кв.м. має бути неприпустимою.

Для курортних селищних рад важливою складовою їх кошторисів слід вважати системну роботу по залученню туристичних закладів до сплати рентної плати за спеціальне використання води та екологічного податку.

Дієвим результатом формування бездотаційних бюджетів слід вважати активну спільну роботу комісій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати при держадміністраціях щодо забезпечення трудових прав працівників, легалізації заробітної плати та контролю за нарахуванням (виплатою) заробітної плати на рівні не нижче мінімальної.




Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 10:57   ::  Посмотрели: 45  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола


Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее


Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее


Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать


Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"