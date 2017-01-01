Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Не дивлячись на саботаж збоку керівництва облради об’єднання територіальних громад на Херсонщині набирає обертів
Подальше впровадження реформи децентралізації влади та підтримки процесу добровільного об’єднання територіальних громад обговорили на засіданні колегії 16 лютого.

Не дивлячись на саботаж збоку керівництва облради об’єднання територіальних громад на Херсонщині набирає обертів

Протягом 2015-2016 років було створено 12 об’єднаних територіальних громад у Білозерському, Високопільському, Голопристанському, Каланчацькому, Каховському, Олешківському та Чаплинському районах.

30 квітня цього року відповідно до Постанови ЦВК призначені перші вибори депутатів та голів місцевих рад ще 2-х об’єднаних громад - Горностаївської та Виноградівської (Олешківський район).

«Вже очевидна необхідність об’єднання громад до рівня фінансової спроможності. Це забезпечить покращення якості їх життя, у тому числі удосконалення надання послуг населенню та вирішення проблем на місцевому рівні. Саме тому започаткований процес потребує логічного завершення», - зазначив в. о. заступника голови ОДА Дмитро Бутрій.

Він розповів, що за попередніми прогнозами у поточному році планується утворення ще 9 об’єднаних територіальних громад у 8 районах: Білозерському, Бериславському, Великоолександрівському, Великолепетиському, Голопристанському, Іванівському, Скадовському, Високопільському.

Звернувшись до голів РДА, Дмитро Бутрій додав: «Сьогодні важливо активізувати роботу з питань надання організаційної підтримки, проведення інформаційно-просвітницького сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад».

Процесу впровадження реформи децентралізації, залученню власних та донорських коштів, розробці та реалізації проектів розвитку територій області на Херсонщині буде сприяти створення у 2017 році Агенції регіонального розвитку та Ради об’єднаних територіальних громад.




Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 09:36   ::  Посмотрели: 61  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола


Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее


Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее


Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать


Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"