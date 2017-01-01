Подальше впровадження реформи децентралізації влади та підтримки процесу добровільного об’єднання територіальних громад обговорили на засіданні колегії 16 лютого.
Протягом 2015-2016 років було створено 12 об’єднаних територіальних громад у Білозерському, Високопільському, Голопристанському, Каланчацькому, Каховському, Олешківському та Чаплинському районах.
30 квітня цього року відповідно до Постанови ЦВК призначені перші вибори депутатів та голів місцевих рад ще 2-х об’єднаних громад - Горностаївської та Виноградівської (Олешківський район).
«Вже очевидна необхідність об’єднання громад до рівня фінансової спроможності. Це забезпечить покращення якості їх життя, у тому числі удосконалення надання послуг населенню та вирішення проблем на місцевому рівні. Саме тому започаткований процес потребує логічного завершення», - зазначив в. о. заступника голови ОДА Дмитро Бутрій.
Він розповів, що за попередніми прогнозами у поточному році планується утворення ще 9 об’єднаних територіальних громад у 8 районах: Білозерському, Бериславському, Великоолександрівському, Великолепетиському, Голопристанському, Іванівському, Скадовському, Високопільському.
Звернувшись до голів РДА, Дмитро Бутрій додав: «Сьогодні важливо активізувати роботу з питань надання організаційної підтримки, проведення інформаційно-просвітницького сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад».
Процесу впровадження реформи децентралізації, залученню власних та донорських коштів, розробці та реалізації проектів розвитку територій області на Херсонщині буде сприяти створення у 2017 році Агенції регіонального розвитку та Ради об’єднаних територіальних громад.
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