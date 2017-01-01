Великий мів, що крупні агрохолдинги лобіюють ринок землі. Все навпаки, вони його бояться, написав на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Сергій Хлань.



«Знаєте, що таке змінювати систему і робити реформи? Ні, це не подвиг, цього ніхто не оцінить. За це тебе ненавидять і проклинають, причому усі. Тому що будь-яка реформа, а тим більше системи – це руйнування усталених норм, вихід із зони комфорту. Навіть якщо це стосується тотальної корупції. Ти стаєш мішенню для гніву. І тоді виникає питання: а можу ну його ці реформи? Навіщо братии на себе негатив, навіщо налаштовувати протии себе людей, еліту, бізенс, владу. Нехай все залишається так, як є. Говорити як усі. Робити як усі. І тоді тебе полюблять. Будуть вважати народним захисником…», – написав парламентар.



«Але це глухай кут. І ми у нього вже зайшли. Якщо нічого не зробимо – наші діти і онуки будуть жити в країні тотальної корупції, лицемірства, брехні і злиднів. Я так не хочу. Я хочу провести одну з найбільш важливих реформ – відкрити ринок землі. Тому і став одним з авторів законопроекту “Про обіг сільськогосподарських земель”, був одним з ініціаторів звернення до Конституційного суду”, – зазначив народний депутат.



За словами Сергія Хланя крупні агрохолдинги виступатюь протии відкритого і прозорого ринку землі.



«Мораторій для них – джерело наддоходів, тому що в середньому по країні аренда землі становить 1300 грн./ГА, через те, що земля недооцінена. Якщо ринок буде відкритий, розмір аренди виросте в десятки разів, це вкрай не вигідно великому бізнесу. Їх можна зрозуміти, вони не хочуть платити більше власникам землі. В цьому власне і є їх вигода мораторію”, – резюмував Сергій Хлань.



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