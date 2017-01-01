Валерий Легчанов: Мы дали «Продэксиму» раскрыть свои сильные стороны
Главный тренер СК «Энергия» Валерий Легчанов о поражении херсонскому «Продэксиму».
Счет матча 6:2 не в вашу пользу. Почему такой разрыв в счете?
– Поздравляю команду «Продэксим» с победой – достойной и заслуженной. Со своей стороны хочу сказать, что мои ребята не выполнили мою установку. Больше вина лежит на мне, как на тренере. Не достучался я до игроков в этом плане. Будем делать разбор, потому что это не та картинка, которую мы хотели бы видеть в плей-офф. Видеопросмотр все покажет.
Как Вы считаете, почему «Энергии» не удалось победить?
– Здесь больше косвенные причины. Самое главное – это восприятие соперника. Разбирали, смотрели… Но мы дали раскрыть им свои сильные стороны, в первую очередь, это стандарты. И по игрокам мы не сыграли так, как договаривались.
Игорь Москвичев: Это полностью победа игроков «Продэксима»
Главный тренер ФК «Продэксим» Игорь Москвичев о победе над львовской «Энергий».
Какие впечатления после матча?
– Если честно, то впечатления просто фантастические – все-таки это чемпион страны, который тоже искал в начале сезона свою игру и последние игры очень уверенно обыгрывал «Локомотив», «Ураган»… Поэтому у меня лично были большие опасения по поводу этой игры. Но и мы не стоим на месте – постепенно набирали обороты, но чего-то не хватало. Вроде и играем неплохо, а вот футбольный бог от нас отворачивался. Сегодня он повернулся к нам лицом. Естественно это благодаря работе ребят – сегодня они выложились больше, чем на 100%. Поэтому из-за их работоспособности, из-за их желания и самоотдачи я, считаю, что это полностью победа игроков.
В связи с матчами ¼ финала Кубка, в чемпионате перерыв. Чем будет заниматься команда?
– Сейчас у нас две недели паузы. Первую неделю мы займемся повышением физических данных, поскольку я уже вижу, что команда немножко подсела. А впереди плей-офф, к которому мы должны подойти в хорошей форме.
Следующий матч с «Юни-Ламаном». Что скажите о команде-аутсайдере?
– Аутсайдер-аутсайдером, но в первом матче мы, как говорится, еле ноги унесли на своей же площадке. Матч завершился вничью, поэтому будем серьезно готовится к выездной встречи.
В матче с «ХИТом» травмировался Дмитрий Федорченко. Когда мы сможем увидеть его на площадке?
– К сожалению, травма оказался очень серьезной. По всей видимости нужно хирургическое вмешательство и длительное восстановление. Поэтому в этом сезоне Дмитрий вряд ли сможет выйти на площадку.
Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать
Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.
Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1