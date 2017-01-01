Продэксим – Энергия – 6:2 (2:0)



Голы: Скорый (15, 26), Бессалов (17, 24), Киселев (36), Ципун (39) – Грицына М. (12), Кордоба (35). Предупреждения: Калуков (31) – Радевич (10), Кордоба (14), Танский (24). Удаления: нет – Радевич (26, повторное предупреждение)







Валерий Легчанов: Мы дали «Продэксиму» раскрыть свои сильные стороны



Главный тренер СК «Энергия» Валерий Легчанов о поражении херсонскому «Продэксиму».



Счет матча 6:2 не в вашу пользу. Почему такой разрыв в счете?



– Поздравляю команду «Продэксим» с победой – достойной и заслуженной. Со своей стороны хочу сказать, что мои ребята не выполнили мою установку. Больше вина лежит на мне, как на тренере. Не достучался я до игроков в этом плане. Будем делать разбор, потому что это не та картинка, которую мы хотели бы видеть в плей-офф. Видеопросмотр все покажет.



Как Вы считаете, почему «Энергии» не удалось победить?



– Здесь больше косвенные причины. Самое главное – это восприятие соперника. Разбирали, смотрели… Но мы дали раскрыть им свои сильные стороны, в первую очередь, это стандарты. И по игрокам мы не сыграли так, как договаривались.







Игорь Москвичев: Это полностью победа игроков «Продэксима»



Главный тренер ФК «Продэксим» Игорь Москвичев о победе над львовской «Энергий».



Какие впечатления после матча?



– Если честно, то впечатления просто фантастические – все-таки это чемпион страны, который тоже искал в начале сезона свою игру и последние игры очень уверенно обыгрывал «Локомотив», «Ураган»… Поэтому у меня лично были большие опасения по поводу этой игры. Но и мы не стоим на месте – постепенно набирали обороты, но чего-то не хватало. Вроде и играем неплохо, а вот футбольный бог от нас отворачивался. Сегодня он повернулся к нам лицом. Естественно это благодаря работе ребят – сегодня они выложились больше, чем на 100%. Поэтому из-за их работоспособности, из-за их желания и самоотдачи я, считаю, что это полностью победа игроков.



В связи с матчами ¼ финала Кубка, в чемпионате перерыв. Чем будет заниматься команда?



– Сейчас у нас две недели паузы. Первую неделю мы займемся повышением физических данных, поскольку я уже вижу, что команда немножко подсела. А впереди плей-офф, к которому мы должны подойти в хорошей форме.



Следующий матч с «Юни-Ламаном». Что скажите о команде-аутсайдере?



– Аутсайдер-аутсайдером, но в первом матче мы, как говорится, еле ноги унесли на своей же площадке. Матч завершился вничью, поэтому будем серьезно готовится к выездной встречи.



В матче с «ХИТом» травмировался Дмитрий Федорченко. Когда мы сможем увидеть его на площадке?



– К сожалению, травма оказался очень серьезной. По всей видимости нужно хирургическое вмешательство и длительное восстановление. Поэтому в этом сезоне Дмитрий вряд ли сможет выйти на площадку.









Не нравится: 0, нравится: 1.