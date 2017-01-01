"Представники фракції «Самопомочі», які підтримують залізничну блокаду шкодять українській економіці та легалізують ідею Кремля про «громадянську війну» в Україні.
Це не Путін припинив поставки вугілля, це ми самі собі зробили. Якщо ми хочемо чимось нашкодити Путіну, то потрібно робити те, що дійсно буде підривати його інтереси. А як ми можемо нашкодити Путіну, зупинивши свою теплогенерацію, я взагалі не розумію.
«Самопоміч» своєю позицією по блокаді підтверджують свою прокремлівську позицію.
Вони, фактично, роблять те ж саме, що і робила Савченко, і легалізують ідею Росії про те, що тут громадянський конфлікт. Вони ж кажуть, що ми торгуємо з терористами. Хлопці, проти нас воює Росія. При цьому ніхто не займається питанням, як дійсно заблокувати імпорт-експорт країни агресора. А вугілля ніякого відношення до Росії не має.
Є дві складові в блокаді: політична та управлінська. У якості першої «Самопоміч» займається піаром. У Львові відключень електроенергії не буде, а їх боротьба з контрабандою – фейк, так як у Львівській області контрабанди набагато більше", - про це виданню «InfoResist» заявив народний депутат з фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Іван Вінник.
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