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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


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Іван Вінник: «Самопоміч» своєю позицією по блокаді підтверджують свою прокремлівську позицію
"Представники фракції «Самопомочі», які підтримують залізничну блокаду шкодять українській економіці та легалізують ідею Кремля про «громадянську війну» в Україні.

Іван Вінник: «Самопоміч» своєю позицією по блокаді підтверджують свою прокремлівську позицію

Це не Путін припинив поставки вугілля, це ми самі собі зробили. Якщо ми хочемо чимось нашкодити Путіну, то потрібно робити те, що дійсно буде підривати його інтереси. А як ми можемо нашкодити Путіну, зупинивши свою теплогенерацію, я взагалі не розумію.

«Самопоміч» своєю позицією по блокаді підтверджують свою прокремлівську позицію.

Вони, фактично, роблять те ж саме, що і робила Савченко, і легалізують ідею Росії про те, що тут громадянський конфлікт. Вони ж кажуть, що ми торгуємо з терористами. Хлопці, проти нас воює Росія. При цьому ніхто не займається питанням, як дійсно заблокувати імпорт-експорт країни агресора. А вугілля ніякого відношення до Росії не має.

Є дві складові в блокаді: політична та управлінська. У якості першої «Самопоміч» займається піаром. У Львові відключень електроенергії не буде, а їх боротьба з контрабандою – фейк, так як у Львівській області контрабанди набагато більше", - про це виданню «InfoResist» заявив народний депутат з фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Іван Вінник.




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