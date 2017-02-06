Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017р. № 183 два творчі колективи Херсонського Таврійського ліцею мистецтв підтвердили почесні звання «Зразковий художній колектив» (образотворча студія «Палітра» і театральний колектив «Віват»), а також один творчий колектив Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості підтвердив почесне звання «Народний художній колектив» (ансамбль танцю «Райдуга»).
Образотворча студія «Палітра» створена у 2000 році. Керує студією Мартинова О. Л.
Учні образотворчої студії «Палітра» (керівник Мартинова О.Л.) є неодноразовими переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. Роботи учасників студії представлені більш ніж на 30 виставках в художніх галереях ліцею та міста. За досягнуті успіхи, учасники студії мають грамоти та дипломи різних рівнів.
Театральний колектив «Віват» (керівник Савчук С.В.) був заснований в 1996 році. Керівником колективу є Світлана Вікторівна Савчук.
Театральний колектив «Віват» проводить активну благодійну діяльність: постійно діючі творчі благодійні проекти з вихованцями шкіл-інтернатів міста й області та благодійні концерти для збору коштів на лікування дітей з особливими потребами.
Вихованці колективу «Віват» є лауреатами та переможцями багатьох конкурсів і фестивалів, у тому числі обласних, регіональних, всеукраїнських.
Випускники театрального колективу є провідними спеціалістами в галузі театрального мистецтва, відомими акторами театру і кіно.
Ансамбль танцю «Райдуга» (керівник - Добровольська О. В.) створено у 1974 року на базі Будинку піонерів та школярів Комсомольського району м. Херсона.
За останні п’ять років народний художній колектив ансамбль танцю «Райдуга» ставав неодноразовим переможцем конкурсів і фестивалів різного рівня:
VI Міжнародного фестивалю-конкурсу «Музична країна», Всеукраїнського конкурсу мистецтв «Зоряні крила», Всеукраїнського конкурсу танцю «Кременчуцькі викрутаси», Всеукраїнського телевізійного конкурсу класичної та сучасної хореографії «Ритми майбутнього 2013», Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої творчості «Зіркова осінь», Всеукраїнського конкурсу-фестивалю хореографічних колективів «Натхнення», Всеукраїнського конкурсу дитячого мистецтва «Маленькі зірки».
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