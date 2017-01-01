На колегії ОДА у своєму виступі в.о. заступника голови облдержадміністрації Олександр Адамчик наголосив, що важливим інфраструктурним проектом, що реалізується у транспортній галузі області, є розвиток Міжнародного аеропорту «Херсон».
Так, у 2017 році планується реконструкція перону та руліжних доріжок РД-1 та РД-2, а також відновлення світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги.
Він підкреслив, що виконання зазначених заходів дозволить забезпечити приймання повітряних суден у несприятливих погодних умовах, у тому числі за обмеженої видимості. Їх реалізація планується із залученням коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Крім того, Олександр Адамчик повідомив, що у 2017 році буде продовжено роботи з ремонту найважливіших автотранспортних магістралей області.
Буде здійснено ремонт ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, які забезпечують сполучення з іншими областями, а саме: М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та Т-04-03 Марянське – Берислав - /Р-47/.
Також важливими об’єктами, які будуть ремонтуватися у 2017 році, визначено автомобільні дороги, що прямують до курортних зон області. Це Р-57 Олешки – Гола Пристань-Скадовськ та Р-47 Херсон – Нова Каховка - Генічеськ.
На 2017 рік заплановано поточний середній ремонт ділянок цих доріг.
«На сьогодні, враховуючи недостатній обсяг фінансування дорожньої галузі області, важливим є залучення коштів місцевих бюджетів до виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області», - резюмував в.о. заступника голови облдержадміністрації.
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