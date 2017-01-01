У резерві Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області перебуває понад 3,5 га із земель державної власності сільськогосподарського призначення для передачі у власність учасникам АТО, з яких 3489,7316 га – для ведення особистого селянського господарства та 28,158 га – для індивідуального садівництва.
Найбільше масивів зарезервовано у Каховському районі – 722,66 га, Голопристанському – 547,9 га, Чаплинському – 277,3879 га та Великоолександрівському – 220,2956 га.
При цьому, на сьогоднішній день 1869 військовослужбовців вже отримали дозвільні документи на отримання у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на загальну площу 2869,791 га.
Інформація про зарезервовані земельні ділянки сформована у відповідний Альбом-атлас, з яким можна ознайомитися у кабінеті 308 Головного управління Держгеокадастру (відділ землеустрою та охорони земель) або в рубриці «Інформація для учасників АТО та членів їх сімей» на офіційному веб-сайті управління. Тут також розміщені відповідні роз’яснення щодо порядку отримання у власність земельних ділянок учасниками АТО та інша корисна інформація з даного питання.
Довідка: Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в антитерористичній операції.
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