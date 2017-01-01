Зменшення енергетичної залежності області неможливе без підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та впровадження енергозберігаючих заходів в усіх сферах суспільного життя.
Про це під час колегії наголосив в.о. заступника голови облдержадміністрації Олександр Адамчик, висвітлюючи основні пріоритети розвитку Херсонської області у 2017 році в галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.
Він відзначив основні завдання і заходи, що зменшать використання паливно-енергетичних ресурсів в області на 2017 рік.
Це насамперед створення системи енергетичного менеджменту. По-друге - обґрунтування пілотного проекту із виробництва теплоізоляційного пінопласту орієнтовною потужністю лінії 6 тис.м3/рік.
По-третє – це термосанація комунальних закладів, заміна традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива в Херсонській області за рахунок бюджетів усіх рівнів.
Також Олександр Адамчик підкреслив необхідність стимулювати населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту з обласного та місцевих бюджетів, який вони можуть взяти на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів для облаштування власних помешкань.
За його словами, в області працюють потужні вітрові та сонячні електростанції потужністю 63,92 МВт, якими у 2016 році вироблено 140 млн кВтг електроенергії.
«Впродовж 2017 року завдяки впровадженню нових об’єктів відновлювальної енергетики в Новотроїцькому, Каланчацькому, Голопристанському, Великоолександрівському, Великолепетиському, Скадовському та Чаплинському районах передбачається збільшення частки виробленої електроенергії до 16% від загальної генерації», - наголосив Олександр Адамчик.
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