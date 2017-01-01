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Футзал. «Продексім» - «Енергія». Перемога херсонців
Продексім Херсон 6: 2 Енергія Львів

Голи: Скорий (15, 26), Бессалов (17, 24), Кісельов (36), Ципун (39) – Мих. Грицина (12), Кордоба (35). Попередження: Калуков (31) – Радевич (12), Кордоба (14), Танський (24). Вилучення: Радевич (26 – повторне попередження)

Футзал. «Продексім» - «Енергія». Перемога херсонців

Львівська «Енергія» зазнала прикрої поразки на виїзді від херсонського «Продексіму» в рамках 16 туру Екстра-ліги.

Початок матчу не віщував нічого поганого для енергетиків. На перших хвилинах зустрічі кілька небезпечних ударів завдали господарі. Однак в цих моментах надійно діяв Кардаш, який сьогодні захищав ворота «Енергії».

Львів'яни відповіли небезпечним ударом Радевича — голкіпер “Продексіму” Ципун був на місці. Пізніше сам воротар херсонців перевірив готовність Кардаша дальнім ударом з центру поля.

Згодом гравці “Продексіму” майже впритул розстрілювали ворота енергетиків, але Кардаш вистояв. Після цього ще й парирував дальній удар Фетька.

"Енергія” дала відсіч на 12 хвилині: перехоплення, швидка контратака і Михайло Грицина переграв голкіпера “Продексіму”.

Херсонці кинулись відіграватись, і це їм вдалось на 15 хвилині — відзначився Скорий. А справжнім “холодним душом” для “Енергії” став дальній удар Бессалова на 17 хвилині. “Продексім” вийшов вперед.

До кінця першого тайму обидві команди створили кілька гарних нагод, аби змінити рахунок на табло. Проте в першій половині зустрічі глядачі голів більше не побачили.

Другий тайм активніше розпочала “Енергія”. На початку тайму Кузь і Радевич “розстрілювали” ворота “Продексіму” після розіграшу стандарту, проте голкіпер зумів нівелювати загрозу.

Натомість Бессалов на 24 хвилині реалізував штрафний удар. Енергетики теж відповіли небезпечним ударом зі шрафного — стійка врятувала ворота херсонської команди.

Ще одною прикрістю для львівських енергетиків стала друга жовта картка для Радевича 26 хвилині. “Продексім” зумів реалізувати свою кількісну перевагу: відзначився Скорий.

Команди і далі продовжували створювати небезпеку біля чужих воріт. І Кардашу, і Ципуну неодноразово доводилось вступати у гру.

В останній десятихвилинці “Енергія” заграла з п'ятим польовим — на майданчик вийшов Кордоба. І саме йому на 35 хвилині вдалось скоротити розрив у рахунку.

Проте херсонці відповіли на 36 хвилині: спершу м'яч після удару головою влучив у стійку воріт “Енергії”, а першим на добиванні був Кісельов.

Енергетики продовжували атакувати з п'ятим польовим. Хороші удари по воротах “Продексіму” завдавали брати Грицини, Кордоба, проте Ципун ліквідовував загрозу.

Гравці “Продексіму” неодноразово пробивали по пустих воротах “Енергії”, але неточно. В одному з моментів м'яч влетів у ворота львів'ян, проте не був зарахований через порушення правил.

А на 39 хвилині Ципун таки влучив у порожні ворота. До честі енергетиків, команда не зупиняла свої атаки, але більше голів у цій зустрічі не було.





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