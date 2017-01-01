

«Стратити не можна помилувати», або чи знищить «Голос майдану» сторічні видання? Новости Херсона » Срочно!







Щоправда примирення, поки що, очікувати зарано, адже команда «голосу Майдану» пана Нищука, з невідомих причин, налаштована до проукраїнських патріотичних видань вороже, а й подекуди агресивно. Світла в кінці тунелю по вирішенні проблем видавництва не бачать очільники редакції, зокрема песимістично налаштований учасник АТО, кримчанин, головний редактор «Кримської світлиці» Віктор Мержвинський:



«Позиція Міністерства стосовного нашого спору однозначна, її можна проілюструвати у формі непорушного каменя. Трудовий колектив та профспілка можуть йти на які завгодно поступки, Міністерство нічим поступатись не збирається. Їх позиція однозначна – “вмирайте”. Які тільки докази правомірності вимог трудового колективу не наводь – вони їх абсолютно не цікавлять. “Ми не винні, це все війна та злий мінфін”, говорять нам в Мінкульті. При цьому передавати колективний трудовий спір на розгляд органу який може його вирішити, представники примирної комісії від Міністерства схоже теж не збираються», – коментує ситуацію член примирної комісії від працівників НГЖВ Віктор Мержвинський, – «Заступник міністра Тамара Мазур взагалі заявила, що можна видавати газету без грошей, як це робить Віктор Качула в Криму…



Виходить заступник Міністра закликала українське підприємство вести видавничу діяльність на окупованій території? Всупереч законній забороні? Другий меседж, який викликає здивування, це репліка про те, що друковані ЗМІ, в епоху інтернета, нікому не потрібні, треба переходити в електронний форма. Насправді це так само абсурдно, як і заявити, що а давайте закриємо усі театри і транслюватимемо вистави на ютуб-каналах. Безпідставні звинувачення, аргументи і репліки заступника Міністра пані Мазур засвідчують якусь некомпетентність цієї особи», – підводить підсумок пан Мержвинський.



Представники Міністерства публічно коментувати дану ситуацію Незалежній медіа-профспілці відмовились, посилаючись на зайнятість. У всякому разі, медіа-профспілка буде рада опублікувати позицію Мінкульту з питання знищення державних ЗМІ, які були засновані майже сто років тому. Для прикладу рік заснування журналу «Український театр» – 1917, журналу «Музика» та газети «Культура і життя» – 1923. Цікаво, чи багато в Україні справді проукраїнський патріотичних друкованих видань, які мають таку багату історію і чому саме 2017 року, на сторіччя одного із журналів Мінкульт вирішив його знищити ?



Перший заступник голови НМПУ Олександр Тарасов здивований позицією Міністерства стосовно підвищення зарплати: «Мінкульт продовжує гнути лінію про те, що підвищення зарплат має відбуватись лише творчим працівника, а усі інші – нехай звільняються, або сидять без оплати. Вони не розуміють, що невиплата зарплати верстальнику, дизайнеру, коректору – зупинить випуск газет і журналів, видання втратять свого читача, збанкрутують, й потім їх вже не треба реформувати. Журнали зі столітнею історією залишиться тільки ліквідувати».



Олександр Тарасов переконаний, що пост-майданівський Міністр Нищук та його команда наступають на ті самі граблі, що й «Азіров» та Янукович. Вони намагаються майже сімдесят людей просто викинути на вулицю, знищивши унікальне видавництво. На думку першого заступника голови НМПУ, чиновники не розуміють, що створення соціальної напруги, не вирішення колективного трудового спору в рамках примирної процедури, може призвести до страйку. А там недалеко до появи під стінами Кабміна нового наметового містечка… І не лише з числа працівників НГЖВ, медійників можуть підтримати медики, освітяни, гірники… Команді міністра-актора варто пам’ятати, що Революція Гідності теж починалась з молоді та студентів…



Наступне засідання примирної комісії має відбутися вже наступного тижня за участі представників Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, парламентських комітетів з питань духовності та культури та з питань свободи слова.



Зазначимо, що 21 листопада, трудовий колектив НГЖВ на загальних зборах оголосив початок колективного трудового спору з Міністерством культури України. 27 грудня Національна служба посередництва та примирення винесла розпорядження про реєстрацію колективного трудового спору. Друге офіційне засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору між Міністерством культури України та трудовим колективом Державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво», до складу якого входять сім україномовних видань культурологічного, націонал-патріотичного спрямування відбулося 14 лютого.Щоправда примирення, поки що, очікувати зарано, адже команда «голосу Майдану» пана Нищука, з невідомих причин, налаштована до проукраїнських патріотичних видань вороже, а й подекуди агресивно. Світла в кінці тунелю по вирішенні проблем видавництва не бачать очільники редакції, зокрема песимістично налаштований учасник АТО, кримчанин, головний редактор «Кримської світлиці» Віктор Мержвинський:«Позиція Міністерства стосовного нашого спору однозначна, її можна проілюструвати у формі непорушного каменя. Трудовий колектив та профспілка можуть йти на які завгодно поступки, Міністерство нічим поступатись не збирається. Їх позиція однозначна – “вмирайте”. Які тільки докази правомірності вимог трудового колективу не наводь – вони їх абсолютно не цікавлять. “Ми не винні, це все війна та злий мінфін”, говорять нам в Мінкульті. При цьому передавати колективний трудовий спір на розгляд органу який може його вирішити, представники примирної комісії від Міністерства схоже теж не збираються», – коментує ситуацію член примирної комісії від працівників НГЖВ Віктор Мержвинський, – «Заступник міністра Тамара Мазур взагалі заявила, що можна видавати газету без грошей, як це робить Віктор Качула в Криму…Виходить заступник Міністра закликала українське підприємство вести видавничу діяльність на окупованій території? Всупереч законній забороні? Другий меседж, який викликає здивування, це репліка про те, що друковані ЗМІ, в епоху інтернета, нікому не потрібні, треба переходити в електронний форма. Насправді це так само абсурдно, як і заявити, що а давайте закриємо усі театри і транслюватимемо вистави на ютуб-каналах. Безпідставні звинувачення, аргументи і репліки заступника Міністра пані Мазур засвідчують якусь некомпетентність цієї особи», – підводить підсумок пан Мержвинський.Представники Міністерства публічно коментувати дану ситуацію Незалежній медіа-профспілці відмовились, посилаючись на зайнятість. У всякому разі, медіа-профспілка буде рада опублікувати позицію Мінкульту з питання знищення державних ЗМІ, які були засновані майже сто років тому. Для прикладу рік заснування журналу «Український театр» – 1917, журналу «Музика» та газети «Культура і життя» – 1923. Цікаво, чи багато в Україні справді проукраїнський патріотичних друкованих видань, які мають таку багату історію і чому саме 2017 року, на сторіччя одного із журналів Мінкульт вирішив його знищити ?Перший заступник голови НМПУ Олександр Тарасов здивований позицією Міністерства стосовно підвищення зарплати: «Мінкульт продовжує гнути лінію про те, що підвищення зарплат має відбуватись лише творчим працівника, а усі інші – нехай звільняються, або сидять без оплати. Вони не розуміють, що невиплата зарплати верстальнику, дизайнеру, коректору – зупинить випуск газет і журналів, видання втратять свого читача, збанкрутують, й потім їх вже не треба реформувати. Журнали зі столітнею історією залишиться тільки ліквідувати».Олександр Тарасов переконаний, що пост-майданівський Міністр Нищук та його команда наступають на ті самі граблі, що й «Азіров» та Янукович. Вони намагаються майже сімдесят людей просто викинути на вулицю, знищивши унікальне видавництво. На думку першого заступника голови НМПУ, чиновники не розуміють, що створення соціальної напруги, не вирішення колективного трудового спору в рамках примирної процедури, може призвести до страйку. А там недалеко до появи під стінами Кабміна нового наметового містечка… І не лише з числа працівників НГЖВ, медійників можуть підтримати медики, освітяни, гірники… Команді міністра-актора варто пам’ятати, що Революція Гідності теж починалась з молоді та студентів…Наступне засідання примирної комісії має відбутися вже наступного тижня за участі представників Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, парламентських комітетів з питань духовності та культури та з питань свободи слова.Зазначимо, що 21 листопада, трудовий колектив НГЖВ на загальних зборах оголосив початок колективного трудового спору з Міністерством культури України. 27 грудня Національна служба посередництва та примирення винесла розпорядження про реєстрацію колективного трудового спору.







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