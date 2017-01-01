Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах
Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.
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Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать
Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.
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Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом
За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.
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Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1
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Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном
З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії
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Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео
Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.
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