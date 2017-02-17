Литва заинтересована в проведении конкурса по концессии госпредприятия "Херсонский морской торговый порт", в котором вероятно будет участвовать клайпедская стивидорная компания. Об этом сообщил и.о. директора Херсонского МТП Андрей Соколов, сообщает ЦТС
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15 февраля он провел по этому поводу встречу с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом.
"Почему это интересно Литве? Потому что их компания KLASCO (Klaipeda Stevedoring Company) - один из потенциальных участников конкурса на концессию ХМТП, и они так же, как и мы, надеются на прозрачность и незаангажированность этого конкурса", - написал Соколов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в МТП продолжают вести переговоры с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить "политический зонтик" для максимальной прозрачности конкурса концессии. "Господин Януконис уверил, что ХМТП может рассчитывать на такую поддержку", - заявил руководитель Херсонского МТП.
KLASCO является крупнейшим стивидорным предприятием в порту Клайпеда, обрабатывая 12-13 млн тонн грузов в год. Компания входит в концерн "Ахемос групе". KLASCO ведет деятельность на пяти специализированных терминалах (генеральных грузов, сыпучих удобрений, жидких удобрений, по перевалке зерна, ро-ро). На ро-ро терминале помимо грузов принимаются и отправляются пассажиры на паромах. Также компания предоставляет услуги по буксировке судов.
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