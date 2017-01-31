Херсонський міський суд визнав рішення виконавчого комітету про встановлення тарифу на проїзд у маршрутках у розмірі 5 гривень НЕЗАКОННИМ! Судова ухвала підлягає негайному виконанню. Про це на власній ФБ-сторінці написала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.
Судова ухвала підлягає негайному виконанню. Голосуючи на виконкомі 31.01.2017 проти підняття ціни на проїзд в маршрутках, я відстоювала принципову позицію: до питання розвитку міського транспорту потрібно підходити системно, а тариф повинен бути економічно обгрунтованим. Тож, у нас попереду - вирішення багатьох питань. І допоки ми їх не вирішимо, говорити про підняття ціни за проїзд зарано)
До речі, я так і не отримала копію листа-погодження членами виконкому до Проекту рішення виконкому щодо підняття тарифу у маршрутному таксі. А може його, навіть, не існує? Відповідна заява від мене до прокуратури вже направлена.
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