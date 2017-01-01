Сегодня, 17 февраля, Херсонский городской суд отпустил домой директора коммунального предприятия "Херсонкоммунтранссервис" Александра Васильева, сообщает издание kherson.net
Его задержали вместе с главным инженером этого КП – по версии прокуратуры, за вымогательство десяти тысяч гривень в качестве вознаграждения от частной фирмы за сохранение ее автозаправки на территории предприятия. Александр Васильев был задержан на трое суток, и помещен в изолятор временного содержания, однако по истечении этого срока суд отправил его под домашний арест без электронного "браслета" на весь период следствия. Однако это еще не все.
После освобождения из-под стражи Александр Васильев заявил журналистам, что виновным себя не считает, так как денег от хозяина АЗС не брал.
Задерживали его не на предприятии, а дома, и при обыске никакого "компромата" не обнаружили. Так что Александр Николаевич собирается теперь судится с прокуратурой – и не только по поводу поспешных обвинений в получении коррупционного вознаграждения.
- Недавно мне удалили раковую опухоль величиной в 24 сантиметра. Для подавления метастазов я должен ежедневно проходить облучение в областном онкологическом диспансере. Этот курс прерывать нельзя, и я объяснял это следователю. Однако все мои объяснения проигнорировали, и из камеры я так и не вышел. Когда боли совсем замучили, мне вызвали «скорую». Однако в больницу на процедуры я и после этого не попал – только болеутоляющее дали, - рассказал автору этих строк Александр Васильев. – Считаю, что мое право на своевременную и качественную медицинскую помощь грубо нарушили.
Поэтому буду добиваться признания этого факта в суде – вплоть до международных инстанций.
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