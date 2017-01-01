На початку лютого цього року Центр обслуговування платників Херсонської ОДПІ відвідав житель Херсона, який задекларував мільйонні статки за минулий рік.
Мешканець обласного центру став першим мільйонером після продажу нерухомого майна та задекларував 2 млн.гривень.
Із задекларованої суми доходу податковим агентом утримано 100 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 30 тис.грн. військового збору, які вже надійшли до бюджету.
Нагадаємо: з 01 січня 2017 року стартувала кампанія декларування доходів громадян в Україні, яка триває до 01 травня 2017 року. Податкова декларація про майновий стан і доходи надається до центрів обслуговування платників за місцем реєстрації громадянина.
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