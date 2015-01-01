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З 01.01.2015 року до центрів зайнятості Херсонської області звернулися 1930 демобілізованих військовослужбовців-учасників АТО
Окрема увага Херсонської обласної служби зайнятості приділена працевлаштуванню демобілізованих учасників АТО. Це та категорія людей, яка потребує особливої уваги з точки зору адаптації до умов мирного життя та інтеграції на ринку праці.

Фахівцями служби зайнятості проводиться робота щодо забезпечення зайнятості демобілізованих військовослужбовців: здійснюється пошук підходящої роботи, проводяться зустрічі з роботодавцями та презентації кандидатів на вакантні посади. Також ведеться постійна інформаційно-роз’яснювальна робота з органами влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок, роботодавцями з питань працевлаштування демобілізованих військовослужбовців із зони АТО на вакантні та новостворені робочі місця.

Демобілізовані військовослужбовці, які звернулися до державної служби зайнятості, мають можливість отримати послуги з інформації про ситуацію на ринку праці регіону, профорієнтаційні послуги, можливість перенавчитися чи підвищити кваліфікацію, отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю та інші соціальні послуги.

У міських, міськрайонних та районних центрах зайнятості впроваджено проведення Днів учасників АТО та передбачено резервування додаткового часу для їх індивідуального прийому.

Також нагадуємо, що 30 серпня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», що дає змогу значно прискорити процес працевлаштування.

Зокрема, закон передбачає повну компенсацію роботодавцю єдиного соціального внеску при їх працевлаштуванні за направленням служби зайнятості на строк не менше двох років. Крім того, за цією категорією безробітних закріплюється квота у 5% на підприємствах, установах та організаціях, де працює понад 20 співробітників.

Додатково: За період з 01.01.2015 року по 31.01.2017 року до центрів зайнятості Херсонської області звернулися 1930 демобілізованих військовослужбовців-учасників антитерористичної операції, 1836 особам даної категорії було надано статус безробітного, з них 1770 призначено виплату допомоги по безробіттю.

185 учасників антитерористичної операції пройшли професійне навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Працевлаштовані 467 демобілізованих учасників АТО, них 83 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності.




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