Упродовж 2016 року 266 громадян України виявили бажання виїхати на постійне місце проживання за кордон. В свою чергу, за аналогічний період, 274 іноземця та особи без громадянства (далі - ОБГ) отримали дозвіл на імміграцію в Україну та набули право постійно проживати на території нашої держави.
Громадяни, які виїжджають на постійне проживання в інші країни і надалі залишаються українцями, значна їх кількість згодом повертається на Батьківщину.
Здебільшого наші громадяни емігрують до Ізраїлю, США, Литви, Федеративної Республіки Німеччини, Росії та ін.
Іноземці, які приїжджають на Україну та отримують посвідки на постійне проживання, переважно є громадянами Вірменії, Узбекистану, Російської Федерації.
Для отримання адміністративних послуг стосовно оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне місце проживання, а також отримання дозволу на імміграцію особа повинна звернутися до територіального підрозділу міграційної з відповідною заявою та необхідними документами.
Детальніше про умови отримання послуг та перелік документів можна дізнатися на сайті Державної міграційної служби України, за номером телефону відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Управління ДМС в Херсонській області: (0552) 35-40-44, відділу у справах іноземців та осіб без громадянства: (0552) 35-40-47 або особисто завітавши до територіального підрозділу міграційної служби за місцем проживання.
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