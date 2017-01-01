На початок лютого нинішнього року орендарі сплатили за 2016 рік власникам земельних паїв понад 536 млн. гривень, що становить 86% від передбаченої угодами орендної плати.
За користування землею у 2017 році згідно з умовами договорів оренди власники земельних паїв планують отримати понад 626 млн. гривень орендної плати, що на 82 млн. гривень більше, ніж у минулому році. Загальна сума очікуваних виплат за користування землею постійно збільшується завдяки підвищенню орендної ставки відповідно до чинного законодавства.
Середній розмір плати за оренду земель приватної власності становить 765,2 гривень за 1 га, що на 94 грн. за 1 га більше, ніж рік тому, найвища вартість у Нововоронцовському районі – 1058 грн./га, найнижча – близько 304 грн./га, у Каланчацькому.
Не нравится: 0, нравится: 0.