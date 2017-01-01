16 лютого в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Херсонській області під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка відбулося позачергове засідання державної комісії з питань ТЕБ та НС.
У засіданні взяли участь Голова ДСНС Микола Чечоткін, а також представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, голови регіональних штабів з ТЕБ та НС.
Геннадій Зубко окреслив головні завдання в рамках антикризових заходів з подолання негативних наслідків блокади перевезень вугілля антрацитової групи:
«Сьогодні важливо максимально скоординувати роботу центральних та регіональних органів виконавчої влади, а також забезпечити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми України. В межах цих кроків ми повинні забезпечити безперебійне енерго- та теплопостачання населенню й досягти балансу між виробництвом і споживанням електроенергії».
Геннадій Зубко також повідомив, що 15 лютого Урядом були запроваджені тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці, які передбачають встановлення граничного споживання електричної потужності в період з 8 до 22 години впродовж доби. Інструкції про складання і застосування графіків щодо зниження електроспоживання розроблені і направлені в регіони.
«Якщо завдяки вжитим заходам не будуть перевищуватись граничні величини споживання електричної потужності, які встановлені по кожній області, графіки відключення електричної енергії для цих областей застосовуватись не будуть», - зазначив Геннадій Зубко.
Очільник області Андрій Гордєєв зазначив:
«Херсонщина не входить до графіків відключення електричної енергії, оскільки за узгодженням цього питання з Херсонобленерго, область дотримується відповідного балансу. Проте, головаОДА закликав населення не бути марнотратними та ощадливо використовувати електроенергію».
Голова наголосив, що керівництво облдержадміністрації спільно з обленерго мають відпрацювати такі антикризові заходи зі стабілізації ситуації в енергетиці, як пропозиції до промислових підприємств щодо максимального перенесення робочих змін на нічні години доби, зниження навантаження на період з 8.00 до 22.00 підприємствами з безперервним циклом роботи мінімум на 10%, забезпечення контролю за дотриманням граничного споживання енергоємними підприємствами, підприємствам, організаціям, установам запропонувати використовувати власні джерела живлення (у тому числі альтернативні) для того, щоб з 8.00 до 22.00 зменшити навантаження на енергосистему, НКРЕКП, «Енергоринок», «Укренерго» розглянути питання щодо запровадження економічних санкцій до електропередавальних організацій за перевищення граничних величин споживання.
Не нравится: 0, нравится: 0.