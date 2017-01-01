Державна прикордонна служба продовжує відстежувати ситуацію на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Минулої доби за результатами моніторингу прикордонники зафіксували підвищення активності ЗС РФ поблизу адмінмежі.
Зокрема, прикордонники Херсонського та Бердянського загонів спостерігали 3 російські вертольоти, які здійснювали польоти вздовж адмінмежі, без її перетину та зафіксували на тимчасово окупованій території аеростат типу «Рись», що був піднятий з метою відеоспостереження. По дані зміни в обстановці поінформовано взаємодіючі підрозділи Збройних сил України.
Крім того, поблизу адміністративної межі прикордонники спостерігали переміщення незначні російської військової техніки та особового складу на позиціях ЗС РФ.
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