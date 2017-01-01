Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Саботаж реформы в стенах Херсонского областного совета
Боясь остаться без должностей, привилегий и славы, бездельники от районной власти пошли в атаку на реформу децентрализации.

Саботаж реформы в стенах Херсонского областного совета

Вчера в Херсонском областном совете состоялось рабочее совещание с председателями районных советов, которое провел председатель облсовета Владислав Мангер. Оно состоялось сразу по окончании коллегии облгосадминистрации, сообщает издание ХерсонОнлайн

На совещании руководители районов с молчаливого согласия руководства области критиковали реформу децентрализации и процесс объединения громад.
Как отметила председатель Каховского районного совета Татьяна Тертычная, децентрализация – раскалывает район и людей.

К тому же, оформление документов проходит с «грубыми» ошибками и даже подтасовкой «сверху». Полностью согласился с коллегой председатель Нововоронцовской районной совета Михаил Бедный и отметил, что его район категорически против децентрализации и не проводит никакой работы по оформлению соответствующих документов относительно объединения общин.

В то же время, глава областного совета отметил: «Если вы видите, что объединение общин нам не нужно и мы прекрасно разовьем свой край с нынешним административно-территориальным устройством, то надо не молчать, а говорить об этом. Сегодня не должно быть пассивных руководителей! Каждый должен вести активную позицию, отстаивать свои права и права своего района!».

Коллегиально было решено во второй раз встретиться по окончании сессии областного совета, которая состоится 3 марта.

P.S. Удивляют безапелляционные заявления первых лиц области, например: Децентралізацію, яку зовсім не підтримають голови районних рад!

Еще немного и те сельские головы, которые уже создали ОТГ будут против объединения… Странно, когда позиция одного чиновника выдается за позицию всех глав райсоветов. Это уже похоже на планомерный срыв государственной реформы. Вот недаром говорили: захвати телеграф, телефон и вещай про революцию, о которой мечтали миллионы трудящихся…




Не нравится: 0, нравится: 5.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 09:36   ::  Посмотрели: 104  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее


Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать


Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

Подробнее


Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом


За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"