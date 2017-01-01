Боясь остаться без должностей, привилегий и славы, бездельники от районной власти пошли в атаку на реформу децентрализации.
Вчера в Херсонском областном совете состоялось рабочее совещание с председателями районных советов, которое провел председатель облсовета Владислав Мангер. Оно состоялось сразу по окончании коллегии облгосадминистрации, сообщает издание ХерсонОнлайн
На совещании руководители районов с молчаливого согласия руководства области критиковали реформу децентрализации и процесс объединения громад.
Как отметила председатель Каховского районного совета Татьяна Тертычная, децентрализация – раскалывает район и людей.
К тому же, оформление документов проходит с «грубыми» ошибками и даже подтасовкой «сверху». Полностью согласился с коллегой председатель Нововоронцовской районной совета Михаил Бедный и отметил, что его район категорически против децентрализации и не проводит никакой работы по оформлению соответствующих документов относительно объединения общин.
В то же время, глава областного совета отметил: «Если вы видите, что объединение общин нам не нужно и мы прекрасно разовьем свой край с нынешним административно-территориальным устройством, то надо не молчать, а говорить об этом. Сегодня не должно быть пассивных руководителей! Каждый должен вести активную позицию, отстаивать свои права и права своего района!».
Коллегиально было решено во второй раз встретиться по окончании сессии областного совета, которая состоится 3 марта.
P.S. Удивляют безапелляционные заявления первых лиц области, например: Децентралізацію, яку зовсім не підтримають голови районних рад!
Еще немного и те сельские головы, которые уже создали ОТГ будут против объединения… Странно, когда позиция одного чиновника выдается за позицию всех глав райсоветов. Это уже похоже на планомерный срыв государственной реформы. Вот недаром говорили: захвати телеграф, телефон и вещай про революцию, о которой мечтали миллионы трудящихся…
Не нравится: 0, нравится: 5.