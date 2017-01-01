З 30 січня по 15 лютого 2017 року проходив І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2017».
Для участі у конкурсі надали матеріали, в яких відображено діяльність керівника гуртка за останні 3-5 років, п’ять конкурсантів:
- у номінації «Керівник спортивно – технічного гуртка» представили досвід роботи три педагога: Бала О.В., керівник клубу «Супутник» Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради та два педагоги Херсонського міського центрі науково – технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради: Марков О.О., керівник гуртка судномоделювання, і Котрубенко І.В., керівник гуртка конструювання повітряних зміїв.
- у номінації «Керівник інформаційно – технічного гуртка» брали участь два педагоги Херсонського міського центрі науково – технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради: Ковальов В.Г., керівник гуртка обчислювальної техніки та програмування, і Голуб Д.М., керівник гуртка юних користувачів персональним комп’ютером.
Журі Конкурсу відзначило змістовну наповнюваність матеріалів педагогів. За результати конкурсу переможцями визначено: Бала О.В. (ЦПР), Ковальова В.Г. (ХЦНТТУМ).
Управління освіти вітає Бала Олександра Володимировича і Ковальова Віктора Гавриловича та бажає перемоги на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», який відбудеться наприкінці лютого 2017 року.
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