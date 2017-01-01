

Співаковський про вибори ректора ХДАУ Новости Херсона » Срочно!



Зазначу, увесь цей час, поки тривав цей “серіал” із виборами ректора, жоден із представників влади не дозволяв собі ані словом, ані ділом втрутитися у цей процес. Бо вважали, що колектив має сам визначитися із лідером. Але “серіал” явно затягнувся, і це вже почало негативно позначатися і на репутації вишу, і на його подальшій долі взагалі.



Адже справа не стільки в тому, що колектив ХДАУ так довго залишається «безголовим», хоча це вже само по собі є неприпустимим. А в тому - що чиїсь амбіції та старі образи, які вже давно мохом поросли, можуть взагалі поставити хрест на майбутньому цього колись престижного вишу. Причому - в буквальному сенсі. Із МОН, до речі, вже цікавилися думкою керівництва області щодо можливості приєднання херсонської «аграрки» до іншого вишу або ж перепрофілювання в коледж.



Про серйозність ситуації і про величезну відповідальність вибору керівника у цих умовах, власне, і хотіли поговорити з колективом ХДАУ і я як народний депутат від Херсонщини, і голова ОДА, якому також не байдужа доля цього вишу.



Херсонщина, у якої близько 40% внутрішнього ВВП формується в аграрному секторі, не може дозволити собі втратити свою кузню сільськогосподарських кадрів. Потім що, доведеться запрошувати фахівців із інших регіонів? Про це говорив у своєму виступі голова ОДА Андрій Гордєєв. Він, хоча і молодий керівник області, але глибоко усвідомлює значення освіти, якості людського капіталу для розвитку регіону.



Голова ОДА, наприклад, серйозно стурбований тим, що минулого року лише 24% херсонських випускників вступили до місцевих вишів, решта поїхали навчатися до інших міст. Тобто, всі ці надзусилля, які робить зараз обласна влада для будівництва нормальних доріг, розвитку економіки і спорту, не матимуть жодного сенсу, якщо молодь виїжджатиме звідси. Тому зараз на рівні області розроблено детальну програму підтримки і розвитку людського капіталу (не буду вдаватися в деталі, але, здається, подібного не робив ще жоден регіон України). Як підкреслив А.Гордєєв, аграрний університет є важливою складовою цієї програми. Але він має стати сучасним вишем, який дає якісну освіту.



Як образно сказав у своєму короткому спічі колишній випускник ХДАУ, а нині перший заступник голови ОДА Євген Рищук, корабель аграрного університету вже давно і впевнено прямував на рифи, тому сьогодні цьому вишу потрібен такий капітан, який здатен вивести цей корабель у відкрите море.



Я ж у своєму виступі закликав колектив ХДАУ підійти до обрання ректора прагматично і виважено. Бо це має бути людина, яка здатна не просто відвести університет від рифів, а дати йому перспективу сталого розвитку. Адже вища освіта, особливо в регіонах, переживає зараз не найкращі свої часи.



Тому у нового лідера, якого обере колектив, мають бути відповіді й на ті, виклики, які йдуть ззовні. Формування замовлення, фінансування і багато-багато інших проблем... І об’єднуватися колективу ХДАУ потрібно не навколо якогось прізвища, а навколо подальшої долі свого навчального закладу.



Думаю, викладачі аграрного університету (в тому числі і ті, хто претендують на посаду ректора) отримали сьогодні чималу поживу для роздумів. Ще є час для того, щоб більш прискіпливо вивчити програми кандидатів і з усією відповідальністю, з думкою про майбутнє (своє і вишу, якому присвячено чимало років життя) визначитися нарешті з «капітаном».



Вибори ректора ХДАУ призначені, наскільки мені відомо, на 15 березня. Разом із головою Херсонської облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим взяв участь у загальних зборах трудового колективу Херсонського державного аграрного університету. Вже досить тривалий час цей ВНЗ залишається без керівника. Було вже кілька спроб обрати ректора, однак жодна з них не мала результату.Зазначу, увесь цей час, поки тривав цей “серіал” із виборами ректора, жоден із представників влади не дозволяв собі ані словом, ані ділом втрутитися у цей процес. Бо вважали, що колектив має сам визначитися із лідером. Але “серіал” явно затягнувся, і це вже почало негативно позначатися і на репутації вишу, і на його подальшій долі взагалі.Адже справа не стільки в тому, що колектив ХДАУ так довго залишається «безголовим», хоча це вже само по собі є неприпустимим. А в тому - що чиїсь амбіції та старі образи, які вже давно мохом поросли, можуть взагалі поставити хрест на майбутньому цього колись престижного вишу. Причому - в буквальному сенсі. Із МОН, до речі, вже цікавилися думкою керівництва області щодо можливості приєднання херсонської «аграрки» до іншого вишу або ж перепрофілювання в коледж.Про серйозність ситуації і про величезну відповідальність вибору керівника у цих умовах, власне, і хотіли поговорити з колективом ХДАУ і я як народний депутат від Херсонщини, і голова ОДА, якому також не байдужа доля цього вишу.Херсонщина, у якої близько 40% внутрішнього ВВП формується в аграрному секторі, не може дозволити собі втратити свою кузню сільськогосподарських кадрів. Потім що, доведеться запрошувати фахівців із інших регіонів? Про це говорив у своєму виступі голова ОДА Андрій Гордєєв. Він, хоча і молодий керівник області, але глибоко усвідомлює значення освіти, якості людського капіталу для розвитку регіону.Голова ОДА, наприклад, серйозно стурбований тим, що минулого року лише 24% херсонських випускників вступили до місцевих вишів, решта поїхали навчатися до інших міст. Тобто, всі ці надзусилля, які робить зараз обласна влада для будівництва нормальних доріг, розвитку економіки і спорту, не матимуть жодного сенсу, якщо молодь виїжджатиме звідси. Тому зараз на рівні області розроблено детальну програму підтримки і розвитку людського капіталу (не буду вдаватися в деталі, але, здається, подібного не робив ще жоден регіон України). Як підкреслив А.Гордєєв, аграрний університет є важливою складовою цієї програми. Але він має стати сучасним вишем, який дає якісну освіту.Як образно сказав у своєму короткому спічі колишній випускник ХДАУ, а нині перший заступник голови ОДА Євген Рищук, корабель аграрного університету вже давно і впевнено прямував на рифи, тому сьогодні цьому вишу потрібен такий капітан, який здатен вивести цей корабель у відкрите море.Я ж у своєму виступі закликав колектив ХДАУ підійти до обрання ректора прагматично і виважено. Бо це має бути людина, яка здатна не просто відвести університет від рифів, а дати йому перспективу сталого розвитку. Адже вища освіта, особливо в регіонах, переживає зараз не найкращі свої часи.Тому у нового лідера, якого обере колектив, мають бути відповіді й на ті, виклики, які йдуть ззовні. Формування замовлення, фінансування і багато-багато інших проблем... І об’єднуватися колективу ХДАУ потрібно не навколо якогось прізвища, а навколо подальшої долі свого навчального закладу.Думаю, викладачі аграрного університету (в тому числі і ті, хто претендують на посаду ректора) отримали сьогодні чималу поживу для роздумів. Ще є час для того, щоб більш прискіпливо вивчити програми кандидатів і з усією відповідальністю, з думкою про майбутнє (своє і вишу, якому присвячено чимало років життя) визначитися нарешті з «капітаном».







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