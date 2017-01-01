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Співаковський про вибори ректора ХДАУ
Разом із головою Херсонської облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим взяв участь у загальних зборах трудового колективу Херсонського державного аграрного університету. Вже досить тривалий час цей ВНЗ залишається без керівника. Було вже кілька спроб обрати ректора, однак жодна з них не мала результату.
Співаковський про вибори ректора ХДАУ
Зазначу, увесь цей час, поки тривав цей “серіал” із виборами ректора, жоден із представників влади не дозволяв собі ані словом, ані ділом втрутитися у цей процес. Бо вважали, що колектив має сам визначитися із лідером. Але “серіал” явно затягнувся, і це вже почало негативно позначатися і на репутації вишу, і на його подальшій долі взагалі.

Адже справа не стільки в тому, що колектив ХДАУ так довго залишається «безголовим», хоча це вже само по собі є неприпустимим. А в тому - що чиїсь амбіції та старі образи, які вже давно мохом поросли, можуть взагалі поставити хрест на майбутньому цього колись престижного вишу. Причому - в буквальному сенсі. Із МОН, до речі, вже цікавилися думкою керівництва області щодо можливості приєднання херсонської «аграрки» до іншого вишу або ж перепрофілювання в коледж.

Про серйозність ситуації і про величезну відповідальність вибору керівника у цих умовах, власне, і хотіли поговорити з колективом ХДАУ і я як народний депутат від Херсонщини, і голова ОДА, якому також не байдужа доля цього вишу.

Херсонщина, у якої близько 40% внутрішнього ВВП формується в аграрному секторі, не може дозволити собі втратити свою кузню сільськогосподарських кадрів. Потім що, доведеться запрошувати фахівців із інших регіонів? Про це говорив у своєму виступі голова ОДА Андрій Гордєєв. Він, хоча і молодий керівник області, але глибоко усвідомлює значення освіти, якості людського капіталу для розвитку регіону.

Голова ОДА, наприклад, серйозно стурбований тим, що минулого року лише 24% херсонських випускників вступили до місцевих вишів, решта поїхали навчатися до інших міст. Тобто, всі ці надзусилля, які робить зараз обласна влада для будівництва нормальних доріг, розвитку економіки і спорту, не матимуть жодного сенсу, якщо молодь виїжджатиме звідси. Тому зараз на рівні області розроблено детальну програму підтримки і розвитку людського капіталу (не буду вдаватися в деталі, але, здається, подібного не робив ще жоден регіон України). Як підкреслив А.Гордєєв, аграрний університет є важливою складовою цієї програми. Але він має стати сучасним вишем, який дає якісну освіту.

Як образно сказав у своєму короткому спічі колишній випускник ХДАУ, а нині перший заступник голови ОДА Євген Рищук, корабель аграрного університету вже давно і впевнено прямував на рифи, тому сьогодні цьому вишу потрібен такий капітан, який здатен вивести цей корабель у відкрите море.

Я ж у своєму виступі закликав колектив ХДАУ підійти до обрання ректора прагматично і виважено. Бо це має бути людина, яка здатна не просто відвести університет від рифів, а дати йому перспективу сталого розвитку. Адже вища освіта, особливо в регіонах, переживає зараз не найкращі свої часи.

Тому у нового лідера, якого обере колектив, мають бути відповіді й на ті, виклики, які йдуть ззовні. Формування замовлення, фінансування і багато-багато інших проблем... І об’єднуватися колективу ХДАУ потрібно не навколо якогось прізвища, а навколо подальшої долі свого навчального закладу.

Думаю, викладачі аграрного університету (в тому числі і ті, хто претендують на посаду ректора) отримали сьогодні чималу поживу для роздумів. Ще є час для того, щоб більш прискіпливо вивчити програми кандидатів і з усією відповідальністю, з думкою про майбутнє (своє і вишу, якому присвячено чимало років життя) визначитися нарешті з «капітаном».

Вибори ректора ХДАУ призначені, наскільки мені відомо, на 15 березня.




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