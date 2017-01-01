Блокада на Донбассе содержит две составляющие: политическую и экономическую. С политической точки зрения - это попытка отдельных политических сил набрать дополнительных девидендов и искусственно дискредитировать действующую власть. Об этом в комментарии УНН
сообщил секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от БПП Иван Виннык.
"На сегодняшний день есть две составляющие, которые надо изучать: политическая и экономическая. Политическая составляющая заключается в том, что отдельные политические силы таким образом пытаются набрать политические девиденды, раскатать ситуацию в стране, сделать какую-то искусственную дискредитацию действующей власти, например, через веерные отключения или обесточивание отдельных регионов.
Экономическая составляющая, в свою очередь, состоит в том, что уже более полугода у нас действует так называемая схема Роттердам+, которая предусматривает возможность украинской теплогенерации закупать уголь из любых источников из-за рубежа. То есть, де-факто тариф рассчитан по формуле, он включает уголь импортных составляющих. Он сегодня существенно дороже, чем тот, который завозится с временно неконтролируемых территорий. Но в тарифе учтены другие импортные составляющие. Поэтому возникает резонный и логичный вопрос: почему в связи с блокировкой сегодня, в Украине на теплогенерирующих станциях не оказалось достаточного количества запасов импортного угля", - сообщил он.
Также, по словам И. Винныка, участие "Самопомичи" в блокаде на Донбассе обусловлено исключительно вопросом будущего фракции, репутация и рейтинги которой демонстрируют падение из-за истории с "мусором".
"Самопомич" в этом деле беспокоит единственный мотив - это их политическое будущее, которое было существенно испорчено их политической импотенцией. Ведь они не могут самоопределиться в украинском политикуме: куда они идут? С кем? Как выполняют свою программу? Что вообще значит название их партии "Самопомич"? А еще репутация была дополнительно подмочена мусорным вопросом. Ведь логично, что у населения Украины возникает вопрос: если почетный руководитель Садовый, и одновременно мэр города Львов, который сегодня имеет сверхпрофицитный бюджет и средств же хватает на что угодно! Как он не может решить банальный вопрос с вывозом и переработкой мусора уже на протяжении стольких лет пребывания в должности... Так каким образом политсила, которая им возглавляется, может брать на себя ответственность руководить чем-то в стране...", - сообщил он.
Так, И. Виннык предположил, в "Самопомичи" понимают, в каких новостях сегодня нуждается социальная община и какая именно информация приблизит и добавит рейтингов политсиле. Именно поэтому, проще принять участие в блокаде на Донбассе, чем "навести порядок" с мусором во Львове, сообщил он.
"У нас народ гораздо лучше реагирует на какие-то критически плохие вещи, чем критически положительные. Если бы Садовый, допустим, решил вопрос с мусором, и затем сделал бы себе какой-то пресс-релиз и т.д., - то никто бы из журналистской и социальной общины не стал бы распространять эту новость. А вот что-то взорвать, заблокировать, разрезать рельсу - это хорошо идет сегодня. Критика и плохие новости гораздо быстрее распространяются, чем положительные и хорошие. Все политические ток-шоу строятся на критике, народ их смотрит и всем интересно на это смотреть. Мне напоминает басню Крылова: "Наверно моська так сильна, что так лает на слона", - сказал он.
Напомним, 15 февраля правительство приняло решение о чрезвычайных мерах в энергетике. Решение было принято на фоне блокады активистами на железной дороге поставок угля с Донбасса.
В ООН заявили, что блокада железной дороги на Донбассе приведет к финансовым убыткам и росту безработицы. В ЕС заявили о беспокойстве из-за блокады на Донбассе.
Премьер-министр В.Гройсман назвал блокаду поставок угля зимой преступлением.
В конце января 2017 г. участники программы добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду железной дороги и заблокировали 3 ключевые ветви перевозки угля. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" и направление "Горное-Золотое". 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.
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