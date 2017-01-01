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Херсонська ОДА працює над поверненням українського мовника на Херсонщину та Крим
Через анексію Криму та втрату однієї з основних телерадіовеж у Красноперекопську Херсонська область постала перед проблемою захоплення частот агресором та інформаційних атак.

Херсонська ОДА працює над поверненням українського мовника на Херсонщину та Крим

З метою вирішення цієї проблеми ОДА спільно з Національної радою України з питань телебачення та радіомовлення реалізовано перший етап Стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на територію Криму на 2016 – 2017 роки.

Завдяки чому було відновлено радіосигнал національного мовника на територію Генічеського, Чаплинського, Каланчацького та Новотроїцького районів, на територію Криму, включаючи Джанкойський, Красноперекопський райони та частково м.Сімферополь.

В результаті понад 150 тис мешканців Херсонщини та 550 тис. мешканців Кримського півострова знову отримали змогу слухати національне та регіональне радіо. Сигнал розпочали транслювати з новозбудованої вежі в с. Чонгар Генічеського району, завершення якої відбулося в лютому 2017 року.

У 2017 році Україна має перейти на цифрове мовлення. Потужності 6-ти цифрових телепередавачів ТОВ «Зеонбуд» недостатньо для покриття всієї території області цифровим мовленням.

Для того, щоб Херсонщина була забезпечена цифровим мовленням, необхідно встановити додаткове обладнання на вже існуючі в області телекомунікаційні вежі. Департаментом з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації готується відповідний проект для включення в Стратегію розвитку Херсонської області на період 2020 року. Фінансування його передбачається здійснювати з Державного фонду регіонального розвитку, обласного бюджету та ОТГ.




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