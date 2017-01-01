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Дмитро Бутрій: Забезпечення економічного розвитку Херсонщини – головний пріоритет в діяльності ОДА
На засіданні колегії в.о. заступника голови ОДА Дмитро Бутрій окреслив основні пріоритети розвитку області у 2017 році за своїм профільним напрямком.

Дмитро Бутрій: Забезпечення економічного розвитку Херсонщини – головний пріоритет в діяльності ОДА

Він зазначив, що основною метою програми є забезпечення зростання рівня життя громадян і підвищення його якості в результаті сталого економічного розвитку: «Людський капітал, вигідне географічне положення та потужна база природних ресурсів створюють високий потенціал для розвитку в Херсонській області».

Так, враховуючи програму діяльності Кабінету Міністрів України та відповідно до основних програмних документів області було визначено наступні пріоритети, а саме: забезпечення економічного розвитку, розвиток людського капіталу, забезпечення обороноздатності області, реформи децентралізації влади та підтримка процесу добровільного об’єднання територіальних громад.

Дмитро Бутрій наголосив, що головним пріоритетом розвитку області є забезпечення економічного розвитку області.

За даними попереднього року в області спостерігається економічне зростання за більшістю сфер економічної діяльності. Забезпечено збільшення обсягів сільськогосподарської продукції – на 1,7%, промислового виробництва - на 2%, виконаних будівельних робіт – на 11,7%, обороту роздрібної торгівлі – на 3%, капітальних інвестицій (за оперативними даними) – на 35%, доходів місцевих бюджетів – на 48,9%. Відбулося уповільнення інфляційних процесів на споживчому ринку (індекс споживчих цін склав 112,8% проти 145,8% у 2015 році). Середньомісячна номінальна заробітна плата зросла на 29,4%, індекс реальної заробітної плати склав 112,7%.

«Зростання є, але воно має перейти в розвиток. Тому позитивні тенденції необхідно закріплювати та покращувати, щоб кожен мешканець області відчув, що економіка дійсно зростає», - зазначив Дмитро Бутрій.

Серед пріоритетних завдань для забезпечення розвитку основних галузей економіки є:

- підвищення доданої вартості продукції агропромислового комплексу через відновлення використання зрошуваних земель, впровадження органічного землеробства, збільшення обсягів переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення якості і безпечності харчових продуктів;

- створення індустріальних парків;

- ефективне використання енергетичних ресурсів та розвиток відновлювальної енергетики;

- розбудова комунальної, транспортної інфраструктури.

Також одним із головних завдань у 2017 році є підтримка розвитку бізнесу. Для цього буде створена Агенції розвитку малого та середнього підприємництва, мережа консультаційних пунктів для підприємців, а також регіональний веб-портал адміністративних послуг.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 18:05   ::  Посмотрели: 73  





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