В області налічується 427,1 тис. га зрошуваних земель, що становить 22% від загальної площі сільгоспугідь. У поточному році поливні площі повинні скласти 313,4 тис. га, або на 13,8 тис. га більше показника 2016 року. Про це наголосив в.о. заступника голови облдержадміністрації Євген Рищук під час колегії ОДА, обговорюючи питання «Про основні пріоритети Херсонської області у 2017 році».
Він повідомив, що найбільші площі під зрошення планують ввести такі господарства, як ТОВ «Агроділо» Білозерського району (1025 га), ТОВ ТД «Долинское» Чаплинського району (956 га), СТОВ «Берегиня» Бериславського району (440 га), ФГ «Еколайн» Генічеського району – (250 га) та інші господарства.
Також велика робота була проведена на Північно-Кримському каналі, коли внаслідок анексії Криму було порушено цілісність роботи цього унікального гідротехнічного комплексу. Але, меліоратори з гідністю вийшли з цієї ситуації.
Була побудована тимчасова споруда і Херсонщина була з водою. В жовтні минулого року Уряд прийняв рішення про виділення коштів у сумі 15,6 млн гривень для завершення будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі. Будівельні роботи мають бути завершені до 10 березня поточного року.
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