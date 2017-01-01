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Буде створено Єдиний інвестиційний портал Херсонщини
Про це сьогодні під час колегії зазначив в.о. заступника голови облдержадміністрації Євген Рищук та додав, що зазначений портал розміщуватиме повну базу інвестпроектів та пропозицій області, інтерактивну інвестиційну карту, дорожню карту інвестора.

Він відзначив, що одним із пріоритетів роботи стане супроводження та підтримка вже діючих в регіоні інвесторів за принципом «зеленого коридору», а саме: постійна діяльність відповідних робочих груп та укладання меморандумів щодо співпраці з реалізації інвестиційних проектів.

Так, у рамках роботи щодо залучення міжнародної технічної допомоги готується пакет проектних заявок для направлення до японської грантової програми людської безпеки «Кусаноне»; північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО; ЄБРР; Укргазбанку; Світового банку; Фонду «Східна Європа» та інших міжнародних фінансовий й донорських організацій.

На сьогодні в області розробляється календар інвестиційних подій міжнародного рівня для подальшого просування інвестиційних проектів Херсонщини на всеукраїнському та міжнародному рівнях

Окрема увага також приділятиметься розвитку ділових контактів з китайськими партнерами, зокрема щодо інтеграції транспортно-логістичної інфраструктури Херсонщини до Нового Шовкового шляху - Євразійської транспортної системи, яка забезпечить суттєве збільшення зовнішньоторговельного балансу області з багатьма країнами світу, а також додатковий притік інвестицій.

Крім того, Євген Рищук повідомив, що у рамках встановлених домовленостей продовжуватиметься співпраця з зарубіжними партнерами, зокрема регіонами Республік Ірак та Іран, Туреччини, Італії, які розглядають Херсонщину як перспективний регіон для інвестування. «Вже наприкінці лютого очікується візит ділових кіл іранської провінції Альборз, які мають намір до встановлення кооперації в сфері аграрного розвитку», - наголосив він.

Також продовжуватиметься робота щодо започаткованого співробітництва з Варненською областю Болгарії в рамках реалізації Програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Басейн Чорного моря» щодо спільного виконання проекту з берегоукріплення, а також обміну досвідом в сфері розвитку туризму.

Резюмуючи, Євген Рищук зазначив, що реалізація всіх намічених планів буде презентована в рамках проведення Х Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток».

«Цьогоріч ювілейний інвестиційний форум має стати яскравою, насиченою подією Херсонщини й всієї України. До підготовки даного заходу ми вже розпочали готуватись», - наголосив в.о. заступника голови облдержадміністрації.




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