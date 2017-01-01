Як вже повідомлялося, вчора на Херсонщині співробітники внутрішньої безпеки по Азово-Чорноморському регіональному управлінню під процесуальним керівництвом військової прокуратури Херсонського гарнізону із залученням співробітників підрозділу боротьби з економічною злочинністю МВС, попередили спробу продажу прикордонником викраденого у підрозділі військового майна.
Інформацію про наміри не чистого на руку прикордонника збагатитися завчасно отримали оперативники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби. При цьому було встановлено, що, аби нажитися, він викрав військове майно з підрозділу. Далі військовослужбовець розпочав пошук осіб, які б придбали даний «товар» за ціною нижчою від фактичної вартості.
Для документування можливого факту крадіжки та попередження нанесення збитку державі, співробітники внутрішньої безпеки повідомили військову прокуратуру Херсонського гарнізону для подальших спільних заходів, а також після внесення відомостей до ЄРДР було залучено підрозділ боротьби з економічною злочинністю МВС.
Спільна копітка робота правоохоронних органів завершилася затриманням прикордонника, який проходить службу в одному із підрозділу, що дислокований на Херсонщині, який для особистого збагачення намагався продати розвантажувальні жилети на суму понад 20 000 гривень.
По даному факту відкрито кримінальне провадження та проводяться необхідні визначені законодавством заходи.
Зазначимо, що Державна прикордонна служба України чітко притримується шляху викорінення всіх негативних проявів з лав служби. При цьому активна робота в цьому напрямку співробітників внутрішньої безпеки дозволяє не лише викривати, а й завчасно попереджати і протидіяти втягуванню прикордонників у протиправну діяльність.
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