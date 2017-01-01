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Переможці рейтингу спортивного сезону Херсонської області 2016 року отримали нагородження
Сьогодні під час колегії облдержадміністрації голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв відзначив кращих спортсменів та членів спортивних організацій.

Так, за активну роботу з розвитку фізичної культури і спорту в області, досягнення високих результатів на всеукраїнських та міжнародних спортивних аренах Подякою голови обласної державної адміністрації відзначено громадську організацію «Федерація Кіокушин карате та рукопашного бою»; обласну громадську організацію «Федерація легкої атлетики Херсонської області»; федерацію з академічного веслування в Херсонській області; Херсонськоу обласну організацію Федерації боксу України та Херсонську обласну громадську організацію «Федерація спортивної боротьби».

Крім того, урочисто нагородили переможців рейтингу спортивного сезону Херсонської області 2016 року, у наступних номінаціях:

«Краща спортсменка року»: Павлова Анастасія- переможниця та бронзова призерка чемпіонату Європи, учасниця ХХХІ Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро зі стрільби із лука.

«Кращий спортсмен року»: Проценко Андрій - 4 місце на ХХХІ Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро з легкої атлетики.

«Кращий тренер року»: Зуєв Геннадій Володимирович – тренер учасника ХХХІ Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро з легкої атлетики (4 місце), Проценко Андрія.

«Сенсація спортивного року»: Єфімчук Надія- чемпіонка Європи серед молоді з важкої атлетики.

«Кращий спортсмен з не олімпійських видів спорту»: Максименко Марина - чемпіонка світу та Європи з сумо.

«Сильні духом»:

Мережко Єлизавета – чотириразова переможниця та бронзова призерка Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро з плавання.

Доценко Іван - чемпіон Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро з футболу.

Бенедик Елла Дмитрівна – тренер чотириразової переможниці та бронзової призерки Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро з плавання Мережко Єлизавети.

«Кращий у спорті ветеранів»: Черепанов Валерій – дворазовий переможець та срібний призер чемпіонатів світу з гирьового спорту.

«Найспортивніша сім’я Херсонщини»:

Сім’я Павлових:
– донька – Анастасія ( ЗМС України зі стрільби із лука);
– мати – Надія ( МС Радянського союзу зі стрільби із лука);
– батько – Владислав Олексійович (МСМК Радянського союзу зі стрільби із лука, ЗТУ).

Сім’я Кобець:

– донька – Юля (МС України зі спортивного орієнтування);
– син – Микола (МС України зі спортивного орієнтування);
– мати – Віта ( МС Радянського союзу зі спортивного орієнтування);
– батько – Сергій Миколайович (МС Радянського союзу зі спортивного орієнтування, ЗТУ).




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 11:45   ::  Посмотрели: 87  





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