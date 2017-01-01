Sport Arena
стали известны подробности нестойкого положения в херсонском клубе.
За два тура до завершения осенней части чемпионата из Кристалла ушли главный тренер Сергей Шевцов, а также ряд игроков. Спустя несколько недель, их примеру последовали почти все оставшиеся футболисты и персонал.
Как стало известно Sport Arena, на сегодня нет никаких подвижек в сторону реанимации Кристалла. Хотя на этот год для футбольного клуба город выделил 1,9 миллиона гривен, но заниматься профессиональным футболом в области некому.
При этом ситуация усугубляется тем, что клубу срочно нужно пройти аттестацию, подобрать игроков, а 23 февраля — заявиться на весеннюю часть сезона.
На данный момент главным тренером команды является Алексей Якименко, а из прежнего состава в Херсоне остается разве что пара-тройка футболистов. Но и они ничего не знают о будущем клуба. Новый коллектив не собирается, уже не говоря о подготовке его к чемпионату. И на вопрос, соберется ли, никто в областном центре ответить не может.
Отметим, что в турнирной таблице Второй лиги Кристалл занимает 9-е место после 19 туров. В активе команды 26 очков, что на 20 баллов меньше, чем у лидера — Кремня.
Десять лет назад Кристалл уже оказывался в ситуации, когда городские власти де-факто отказались заниматься клубом, и тогда профессиональный футбол в Херсоне исчез на пять лет, пока Кристалл не возродили.
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