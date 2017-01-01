Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Участие Кристалла в чемпионате под вопросом
Sport Arena стали известны подробности нестойкого положения в херсонском клубе.

За два тура до завершения осенней части чемпионата из Кристалла ушли главный тренер Сергей Шевцов, а также ряд игроков. Спустя несколько недель, их примеру последовали почти все оставшиеся футболисты и персонал.

Как стало известно Sport Arena, на сегодня нет никаких подвижек в сторону реанимации Кристалла. Хотя на этот год для футбольного клуба город выделил 1,9 миллиона гривен, но заниматься профессиональным футболом в области некому.

При этом ситуация усугубляется тем, что клубу срочно нужно пройти аттестацию, подобрать игроков, а 23 февраля — заявиться на весеннюю часть сезона.
На данный момент главным тренером команды является Алексей Якименко, а из прежнего состава в Херсоне остается разве что пара-тройка футболистов. Но и они ничего не знают о будущем клуба. Новый коллектив не собирается, уже не говоря о подготовке его к чемпионату. И на вопрос, соберется ли, никто в областном центре ответить не может.

Отметим, что в турнирной таблице Второй лиги Кристалл занимает 9-е место после 19 туров. В активе команды 26 очков, что на 20 баллов меньше, чем у лидера — Кремня.

Десять лет назад Кристалл уже оказывался в ситуации, когда городские власти де-факто отказались заниматься клубом, и тогда профессиональный футбол в Херсоне исчез на пять лет, пока Кристалл не возродили.






Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 09:42   ::  Посмотрели: 97  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее


Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать


Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

Подробнее


Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом


За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"