З метою залучення дітей до української національної спадщини, виховання національно-патріотичних почуттів, створення особливого розвивального простору у ясла-садку №38 кожною віковою групою було облаштовано міні-музей одного предмета.
Експонати музею об’єднані темою «Предмети побуту української сім’ї». Відвідуючи міні-музей, діти мають можливість ознайомитись з розмаїттям експонатів – українським посудом, розписом, оберегом, витинанкою, традиційними народними ремеслами.
Активно долучились до збору експонатів батьки вихованців. Так потрапили до експозицій сімейні реліквії – весільні, побутові вишиті рушники, предмети посуду, прикраси інтер’єру. Діти залюбки відвідують групові музеї. Плануємо ознайомлення із створеними груповими експозиціями усіх вихованців ясла-садка, а це понад 200 дітей.
Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать
Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.
Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1