Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Співаковський і взяв участь в освітянському форумі на Сході України
15 лютого, у Покровську відкрився Східний освітній форум, який буде проходити два дні поспіль. Мета форуму - зміна освіти в Україні на краще.

Східний освітній форум - це значна подія у сфері освіти в Донецькій області від початку військових дій. Його організувала Покровська міська рада в рамках Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

До Покровська з'їхалися більше 200 фахівців у сфері освіти і науки, експертів, народних депутатів комітету науки і освіти ВРУ, а також студентів і науковців з переміщених і не переміщених Вишів, громадськості та творчої молоді.

Їх мета - обговорити реформи освіти, напрямки наукових досліджень, програми підтримки талановитої молоді та педагогів, сучасні методи і форми впровадження патріотичного виховання, взаємодії з інститутами громадянського суспільства, реалізації молодіжних проектів і програм.

Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку Вольфґанґ Мьоссінґер привітав присутніх з цією важливою подією і висловив намір на подальшу співпрацю у розвитку освіти.

Співаковський і взяв участь в освітянському форумі на Сході України

"Ключове питанням для мене - як зробити, щоб ті Виші, які переїхали з тимчасово окупованих територій, мали можливість нормально функціонувати на території України. Друге питання - як зробити щоб людський капітал, тобто молодь, яка знаходиться в зоні розмежування і на тимчасово окупованих територіях, мала можливість без перешкод переїхати і навчатися в університетах. Ми розуміємо що ЗНО вони не здадуть і взагалі не мають рівних можливостей з тими дітьми, які знаходяться на території України. Це означає, що законодавством ми повинні запустити механізм преференцій для випускників із зони АТО, аби тільки вони навчалися в українських Вишах", - зазначив Олександр Співаковський, перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти ВРУ.

Про шляхи впровадження реформи освіти, формування національної ідентичності сьогодні говорили багато експертів. Попереду у них - обговорення інноваційних шляхів розвитку і перспектив ребредингу регіонів Донбасу, молодіжних проектів і центрів.

В результаті форуму будуть сформовані пропозиції щодо удосконалення процесів навчання, підтримки громадянського суспільства, впровадження Програми сучасної інклюзивної української ідентичності, інноваційних шляхів розвитку Донбасу та ребрендингу регіонів Донецької області за допомогою науково-освітнього розвитку.

ddk.dn.ua




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:41   ::  Посмотрели: 38  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее


Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать


Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

Подробнее


Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом


За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"