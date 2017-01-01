15 лютого, у Покровську відкрився Східний освітній форум, який буде проходити два дні поспіль. Мета форуму - зміна освіти в Україні на краще.
Східний освітній форум - це значна подія у сфері освіти в Донецькій області від початку військових дій. Його організувала Покровська міська рада в рамках Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
До Покровська з'їхалися більше 200 фахівців у сфері освіти і науки, експертів, народних депутатів комітету науки і освіти ВРУ, а також студентів і науковців з переміщених і не переміщених Вишів, громадськості та творчої молоді.
Їх мета - обговорити реформи освіти, напрямки наукових досліджень, програми підтримки талановитої молоді та педагогів, сучасні методи і форми впровадження патріотичного виховання, взаємодії з інститутами громадянського суспільства, реалізації молодіжних проектів і програм.
Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку Вольфґанґ Мьоссінґер привітав присутніх з цією важливою подією і висловив намір на подальшу співпрацю у розвитку освіти.
"Ключове питанням для мене - як зробити, щоб ті Виші, які переїхали з тимчасово окупованих територій, мали можливість нормально функціонувати на території України. Друге питання - як зробити щоб людський капітал, тобто молодь, яка знаходиться в зоні розмежування і на тимчасово окупованих територіях, мала можливість без перешкод переїхати і навчатися в університетах. Ми розуміємо що ЗНО вони не здадуть і взагалі не мають рівних можливостей з тими дітьми, які знаходяться на території України. Це означає, що законодавством ми повинні запустити механізм преференцій для випускників із зони АТО, аби тільки вони навчалися в українських Вишах", - зазначив Олександр Співаковський, перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти ВРУ.
Про шляхи впровадження реформи освіти, формування національної ідентичності сьогодні говорили багато експертів. Попереду у них - обговорення інноваційних шляхів розвитку і перспектив ребредингу регіонів Донбасу, молодіжних проектів і центрів.
В результаті форуму будуть сформовані пропозиції щодо удосконалення процесів навчання, підтримки громадянського суспільства, впровадження Програми сучасної інклюзивної української ідентичності, інноваційних шляхів розвитку Донбасу та ребрендингу регіонів Донецької області за допомогою науково-освітнього розвитку. ddk.dn.ua
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