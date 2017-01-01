Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



СМИ: Херсонская ОГА сообщила об ухудшении экологической ситуации в регионе
В результате реформирования аграрного сектора в Херсонской области образовалось значительное количество бесхозных, непригодных к использованию химических средств защиты растений (ХСЗР), в связи с чем проблема экологической безопасности приобрела особую остроту. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Херсонской ОГА.

"По данным инвентаризации, проведенной в 2012 году Государственной экологической инспекцией в Херсонской области, количество бесхозных непригодных к использованию химических средств защиты растений 1 млн 887 тыс. 436 тонны", - рассказали в Херсонской ОГА.

Все эти опасные отходы, по данным ведомства, в настоящее время находятся или на открытых площадках или в неприспособленных для их хранения складских помещениях.

При этом, из Государственного и областного фондов охраны окружающей природной среды в 2016 году так и не было выделено средств на их утилизацию, отметили в Херсонской ОГА.

Напомним, на Херсонщине до сих пор не нашли пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительные знаки.

В Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 года данных по 2016 году еще нет). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

Справка: пестициды, в связи с токсичностью, вредные для человека и окружающей среды. Потенциальная угроза от их использования заключается как в острой токсичности при попадании в организм человека или животных, так и в хроническом действии, в кумулятивном эффекте, в миграции остатков пестицидов водными и воздушными путями на значительные расстояния.

Среди болезней, которые могут появиться в результате интоксикации организма, - злокачественные опухоли (чаще всего - опухоли печени), хромосомные нарушения, повышение интенсивности мутационного процесса, что связано с повышением частоты проявления наследственных болезней обмена, аномалий развития и тому подобное.

Более половины пестицидов относятся до мутагенов - веществ, которые изменяют наследственную природу растений и животных, включая человека.






Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 18:35   ::  Посмотрели: 111  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее


Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать


Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

Подробнее


Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом


За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"