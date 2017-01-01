В результате реформирования аграрного сектора в Херсонской области образовалось значительное количество бесхозных, непригодных к использованию химических средств защиты растений (ХСЗР), в связи с чем проблема экологической безопасности приобрела особую остроту. Об этом в ответ на информационный запрос УНН
сообщили в Херсонской ОГА.
"По данным инвентаризации, проведенной в 2012 году Государственной экологической инспекцией в Херсонской области, количество бесхозных непригодных к использованию химических средств защиты растений 1 млн 887 тыс. 436 тонны", - рассказали в Херсонской ОГА.
Все эти опасные отходы, по данным ведомства, в настоящее время находятся или на открытых площадках или в неприспособленных для их хранения складских помещениях.
При этом, из Государственного и областного фондов охраны окружающей природной среды в 2016 году так и не было выделено средств на их утилизацию, отметили в Херсонской ОГА.
Напомним, на Херсонщине до сих пор не нашли пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительные знаки.
В Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 года данных по 2016 году еще нет). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.
Справка: пестициды, в связи с токсичностью, вредные для человека и окружающей среды. Потенциальная угроза от их использования заключается как в острой токсичности при попадании в организм человека или животных, так и в хроническом действии, в кумулятивном эффекте, в миграции остатков пестицидов водными и воздушными путями на значительные расстояния.
Среди болезней, которые могут появиться в результате интоксикации организма, - злокачественные опухоли (чаще всего - опухоли печени), хромосомные нарушения, повышение интенсивности мутационного процесса, что связано с повышением частоты проявления наследственных болезней обмена, аномалий развития и тому подобное.
Более половины пестицидов относятся до мутагенов - веществ, которые изменяют наследственную природу растений и животных, включая человека.
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