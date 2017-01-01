Землевпорядники Херсонщини зареєстрували понад 3,7 тисячі земельних ділянок та видали близько 4,2 тисячі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Державні кадастрові реєстратори Херсонщини від початку року видали близько 4,2 тис. витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Найбільше громадян звернулося за витягами в Новотроїцькому (426) та Голопристанському (423) районах.
Не менш популярною у сфері земельних відносин залишається реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі. Кадастрові реєстратори землевпорядної служби Херсонщини вже зареєстрували понад 3,7 тис. земельних ділянок. Найбільше – 686, у Великооолександрівському районі.
Довідка. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитись з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.
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