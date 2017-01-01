Протягом січня 2017 року послугами Херсонської обласної служби зайнятості скористалося 13,6 тис. безробітних громадян. Станом на 01 лютого 2017 року кількість зареєстрованих безробітних становила 12,4 тис. осіб, з яких половину складали жінки та безробітні, які проживають у сільській місцевості, третину – безробітна молодь віком до 35 років, також 40 відсотків було безробітних, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.
Основною проблемою сучасного ринку праці є нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці, особливо для молоді. Обсяги заявленої потреби підприємств, організацій та установ в працівниках по області в січні 2017 року склали 1,6 тис. одиниць, що на 18% більше минулорічного показника.
Чисельність громадян, забезпечених роботою у січні 2017 року, становила 904 особи.
З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці 470 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Херсонська обласна служба зайнятості продовжує роботу з видачі ваучерів особам віком старше 45 років страховий стаж яких становить не менше 15 років для підтримки їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, і підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Так, упродовж січня 2017 року видано 1 ваучер для зазначеної категорії осіб.
З метою забезпечення тимчасової зайнятості громадян та матеріальної підтримки безробітних проводилися оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, до яких у січні 2017 р. було залучено 148 безробітних.
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