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Протягом січня 2017 року послугами Херсонської обласної служби зайнятості скористалося 13,6 тис. безробітних громадян
Протягом січня 2017 року послугами Херсонської обласної служби зайнятості скористалося 13,6 тис. безробітних громадян. Станом на 01 лютого 2017 року кількість зареєстрованих безробітних становила 12,4 тис. осіб, з яких половину складали жінки та безробітні, які проживають у сільській місцевості, третину – безробітна молодь віком до 35 років, також 40 відсотків було безробітних, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

Основною проблемою сучасного ринку праці є нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці, особливо для молоді. Обсяги заявленої потреби підприємств, організацій та установ в працівниках по області в січні 2017 року склали 1,6 тис. одиниць, що на 18% більше минулорічного показника.
Чисельність громадян, забезпечених роботою у січні 2017 року, становила 904 особи.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці 470 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Херсонська обласна служба зайнятості продовжує роботу з видачі ваучерів особам віком старше 45 років страховий стаж яких становить не менше 15 років для підтримки їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, і підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Так, упродовж січня 2017 року видано 1 ваучер для зазначеної категорії осіб.

З метою забезпечення тимчасової зайнятості громадян та матеріальної підтримки безробітних проводилися оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, до яких у січні 2017 р. було залучено 148 безробітних.




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