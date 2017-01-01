Основним параметром якості газа для споживача є енергетична здатність природного газу - теплота його згоряння. Вона повинна відповідати ГОСТ 5542-87 , де має бути не нижче – 7600 ккал/м3. В Херсонській області цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3.
Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками. Природний газ не є продуктом процесу переробки, а є корисною копалиною і тому суттєво впливати на його фізико–хімічні властивості не можливо.
ПАТ "Херсонгаз", отримуючи газ в розподільчі мережі, від Херсонського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" також отримує сертифікат відповідності показників газу, який щомісяця до 20 числа публікується у газеті “Новий день”.
Крім того, ПАТ "Херсонгаз" має атестовану у відповідному порядку власну лабораторію, для можливості здійснення власного контролю за параметрами газу.
Контроль параметрів газу товариство проводить з наступною періодичністю:
- в м. Херсоні - щоденно;
- в м. Генічеськ – 1 раз на 10 днів;
- в с. Кочубеєвка, В.Олександрівського району – 1 раз на місяць.
Щоденні звіти про проведені аналізи якості газу публікуються на сайті підприємства у розділі “Нашим клієнтам - Фізико-хімічні параметри газу ” у вільному доступі починаючи із 2007 року.
Цього року в Україні прийшла доволі холодна зима, тому збільшення кількості використання газу є звичним явищем і ніяк не залежить від якості газу. Природно, що при зменшенні температури повітря необхідно більше газу для обігріву приміщення.
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