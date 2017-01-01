Фахівці Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області доповнили перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які виставлятимуться на земельні торги у формі аукціону.
До нього увійшли ще 9 ділянок загальною площею 297,2415 га у чотирьох районах області: 3 – у Великоолександрівському, 1 – у Генічеському, 1 – у Каховському та 4 – у Новотроїцькому.
Цінові пропозиції виконавців земельних торгів щодо вартості підготовки даних лотів до продажу комісія Головного управління розглядатиме 21 та 22 лютого цього року. За результатами розгляду з виконавцями торгів будуть укладені договори про підготовку лотів до проведення торгів.
Після завершення підготовки лотів будуть оголошені земельні торги з продажу прав оренди на дані земельні ділянки.
З детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області.
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