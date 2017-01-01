10 лютого у Херсоні відбулася чергова інформаційна зустріч, присвячена енергозбереженню у побуті та на робочому місті, яку провели активісти Громадянської мережі ОПОРА. Цього разу економії навчались працівники приватного магазину «Мала Ведмедиця».
Учасники зустрічі дізналися основні корисні поради стосовно розташування побутових приладів для їхньої подальшої ефективної роботи, про економне використання газу, води та світла в оселі та на робочому місті.
«Я нещодавно придбала холодильник класу А+, гадаю, вже за місяць буде видно результат, адже старий був не економний. Крім того, встановили лічильники тепла і можемо контролювати витрати», – зауважила завідуюча магазину.
«Кожна така зустріч не проходить дарма. Люди роблять для себе висновки, беруть до уваги порати і вдало їх використовують в повсякденному житті. Адже зараз кожна копійка важлива, тому потрібно робити якомога більше для економії енергоресурсів. Приємно, коли люди турбуються за майбутнє у сфері енергоефективності та енергозбереження», – підсумувала місцевий координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Аелітта Олійник.
Окрім того, працівники магазину отримали на згадку інформаційні буклети, присвячені способам енергоощадності, підготовлені за підтримки Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
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