Не за горами День святого Валентина — самый романтичный праздник года, когда для любимого человека так хочется быть щедрым на подарки, слова и эмоции. Многие пары, в особенности — семейные, мечтают в этот день уединиться, дабы никто и ничто не мешало быть вместе. Лучше бы, конечно, вообще оказаться на необитаемом острове! Но за неимением такового остров вполне могут заменить и танцпол с оглушающей музыкой в модном клубе, и места в последнем ряду кинотеатра, и просто тихий уголок в студенческом кафе. Кому что по душе…Но вот только куда девать детей?! Для семейных пар студентов и молодых преподавателей Херсонского госуниверситета, проживающих в общежитии №3, это теперь совсем не проблема. В конце минувшего года для их малышей здесь была оборудована отдельная игровая комната. И теперь, когда у молодых родителей возникает необходимость подготовиться к лекции или экзамену, заняться стиркой или приготовлением ужина, ребенка можно на это время оставить в игровой.«Детская комната для игр была давней мечтой всех семейных пар, проживающих в общежитии. Но воплотить ее получилось только в прошлом году, после того, как Катя Григорьева победила в конкурсе «Лучший студент», который проводил Фонд народного депутата Украины Александра Спиваковского OSEF «Освіта. Наука. Інновації»», – рассказал директор студенческого городка ХГУ Максим Винник.Всю сумму полученного от Фонда гранта победительница конкурса, которая, кстати, тоже проживает в этом общежитии, решила потратить на благое дело. Были закуплены отделочные материалы, краски для росписи стен, игрушки и часть мебели. Администрация ХГУ, поддержав хорошую идею, выделила большое помещение из двух комнат, помогла с комплектацией недостающей меблировки. Все остальное делалось силами обитателей общежития на волонтерских началах – ведь это была общая мечта.Теперь, когда эта мечта стала реальностью, многие даже удивляются: как это раньше они обходились без игровой? Для детей школьного возраста здесь оборудовано отдельное помещение, где они могут выполнять свои домашние задания, музицировать на фортепиано или – просто читать книжку, пока родители заняты. В комнате для малышей, помимо множества игрушек на любой вкус, есть телевизор, стол для занятий рисованием и яркие пуфы. И, конечно же – удобный диван для мам, чтобы те могли, отдыхая, присматривать за своими маленькими чадами.С момента своего открытия игровая комната в общежитии №3 практически никогда не пустует. Но случаются здесь и свои «аншлаги» – как правило, во время сессий и новогодних праздников или же, например, Дня всех влюбленных. 14 февраля молодые пары смогут смело оставить ребенка на час-другой в игровой, а сами отправиться в кино или в кафе. И за малыша им можно не переживать — за ним непременно присмотрят соседи по общежитию. Ведь студенческую взаимовыручку еще никто не отменял…