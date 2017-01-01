В один день – 10 лютого – відбулося два громадських обговорення та одностайне схвалення остаточних проектів рішень щодо об'єднання громад - створення Білозерської селищної ОТГ.
Томинобалківська сільська та Білозерська селищна громади одноголосно підтримали створення ОТГ з адміністративним центром у нинішньому центрі Білозерського району, що є найближчим до м. Херсона. Днем раніше таке ж рішення одностайно було прийнято у Надеждівській сільській раді, яка також увійде у Білозерську ОТГ.
Після ухвалення відповідних рішень сесіями Томинобалківської, Надеждівської сільських та Білозерської селищної рад та отримання висновку облдержадміністрації щодо відповідності цих рішень законодавству України громади з нетерпінням чекають на об'єднання і спільне господарювання, на яке покладають великі надії. Насамперед вони сподіваються на стрімкий розвиток територій та покращення добробуту місцевого населення шляхом доступу до якісних послуг. Аби обговорити відповідальний крок, на громадські обговорення зібралися небайдужі представники громад.
Голова Томинобалківської сільради Антоніна Чередник: «Дійсно для нашої громади це один з перших спільних кроків з адміністративним центром смт.
Білозеркою та нашими партнерами з Надеждівки. Ми робимо все можливе для того, щоб здійснювати наші тепер спільні проекти, зберегти та утримувати всю інфраструктуру своїх населених пунктів, покращити рівень життя односельців. Всі питання, які виникали в процесі об'єднання, ми обговорювали на громадських слуханнях – відкрито з людьми. Я щиро вдячна нашим громадам за виважений підхід до вирішення цього серйозного питання».
Лідери трьох громад, що об’єднуються, - Білозерський селищний голова Олександр Царюченко, Томинобалківський сільський голова Антоніна Чередник та Надеждівський сільський голова Олександр Івченко підписали спільну угоду-меморандум про подальшу співпрацю, яка ляже в основу майбутнього Статуту Білозерської селищної ОТГ. Нею, зокрема, передбачено справедливий пропорційний розподіл власних надходжень, в т.ч. від ПДФО, особливі умови розпорядження земельними ресурсами та нерухомістю громади, прописано долю установ соціальної сфери тощо.
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