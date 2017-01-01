Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев прокомментировал «Новому Визиту» конфликт в Чонгаре между военнослужащими ВСУ и представителями формирования «Аскер», сообщает издание Новый Визит
« Конфликт практически исчерпан. Наш район погранично-контролируемый, подразделения разных ведомств выполняют свои конкретные задачи. Все накручены возможными провокациями со стороны российского агрессора. В пятницу была угроза взорвать администрацию, теперь, возможно, кто-то был заинтересован в столкновении двух подразделений.
В ночном конфликте между военнослужащими и активистами гражданской блокады нет никаких пострадавших, тем более погибших. Уже льется очередная ложь заинтересованных лиц. Руководство обоих сторон конфликта понимая, что цель одна — защитить материковую часть Украины, вышли из конфликта, доверив разбирательство полиции.
Если мы в такое время будем тратить силы на выяснение отношений между собой, то как тогда смотреть в глаза родным погибших Героев Украины. Всей стране тяжело и нам здесь нелегко. Но это не дает право на бессмысленные эмоции.
Райгосадминистрация координирует действия со всеми структурами и силовым блоком. Прошу сегодня лучше думать об Авдеевке и о все линии фронта. Слава Украине!«, — сказал Александр Воробьев.
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