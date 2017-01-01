Пропонуємо Вашій увазі післяматчеві коментарі головних тренерів херсонського «Продексіма» та київського «ХІТа» - Ігоря Москвичова та Олега Лук’яненка.
Ігор Москвичов, головний тренер ФК «Продексім» (Херсон):
- Що можна сказати по матчу? Ми цей двохматчевий поєдинок, звісно, програли у Києві. Якби не було двох м’ячів, пропущених за сорок секунд, я думаю, що наша команда пройшла би далі. Ми бачимо по грі – створили дуже багато моментів. Реалізація була не на високому рівні, тому ми і програли цей матч. Коли ми пішли з п’ятим, то це вже була лотерея: або нам пощастить, або «ХІТу». Значить, вони більше хотіли, більше зробили. По грі я можу сказати, що ми мали перевагу в гольових моментах, у русі, трохи зім’ятою вийшла середина другого тайму. Десь з’явилося побоювання щодо останніх хвилин. Була установка не поспішати на останніх хвилинах, щоб вирішити долю матчу. Але не вийшло. Хочу все одно хочу привітати «ХІТ» з виходом, а нашу команду – з непоганою грою.
Олег Лук’яненко, головний тренер ФК «ХІТ» (Київ):
- Скажу, що зараз давати оцінку виконанню установок або якихось тактико-тактичних дій ми не будемо. Хочу привітати наших хлопців з перемогою. Важка перемога, але ми заслужили її та хотіли більше, ніж наші суперники. Я не можу зараз розбирати цю гру. Виграли – дуже приємно, класний настрій, емоції переповнюють, тому будемо вдома дивитись, робити висновки і далі рухатися вперед.
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