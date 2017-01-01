Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах

Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

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Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать

Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

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Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом

За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

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